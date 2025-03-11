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Безопасность
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Платформы IPC-R800 NGFW «Континент 4» прошли независимое тестирование производительности

Компания BI.Zone провела независимое тестирование производительности кластера NGFW «Континент 4» IPC-R800.

При обращении во внешнюю лабораторию перед «Кодом Безопасности» стояло несколько задач: оценить соответствие производительности при тестировании и показателях, которые получают специалисты «Кода Безопасности»; проанализировать возможные изменения в производительности при добавлении функций безопасности с различным распределением.

Испытания проводились на нескольких режимах работы кластера платформ IPC-R800: межсетевое экранирование, контроль приложений и режим NGFW (контроль приложений + система обнаружения/предотвращения вторжений).

«Ранее мы уже проводили независимое тестирование в BI.Zone и достигли 400 Гбит/сек с использованием фермы NGFW и брокеров сетевых пакетов. Поэтому для этого проекта не стояла цель показать максимально возможные цифры пропускной способности. Мы выбрали платформу, которая относится к среднему сегменту, чтобы продемонстрировать системность наших результатов», – отметил ведущий эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Дмитрий Лебедев.

На основании полученного отчета о тестировании специалисты «Кода Безопасности» сделали следующие выводы: результаты, полученные в лаборатории BI.Zone, совпадают с официальными показателями «Кода Безопасности»; производительность базового контроля приложений не влияет на пропускную способность межсетевого экрана; тюнинг системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS) влияет на ее производительность.

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