«СерчИнформ КИБ» и корпоративный мессенджер Squadus подтвердили совместимость

Разработчики «СерчИнформ» и «МойОфис», российская технологическая компания, протестировали совместимости своих продуктов: DLP-системы «СерчИнформ КИБ» и корпоративного мессенджера Squadus. Теперь DLP контролирует обмен информацией в Squadus и защищает ее от утечки. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ» обеспечивает защиту конфиденциальных данных в Squadus, анализируя сообщения и файлы, которыми обмениваются сотрудники. Если такая отправка запрещена правилами безопасности, агент DLP на ПК сотрудника ее заблокирует. Система защищает чаты Squadus, даже если сотрудники используют его через браузер, на домашнем ПК или с телефона – благодаря прямой интеграции сервера Squadus с DLP по протоколу ICAP. Такой двухуровневый контроль – на уровне агента и сервера – гарантирует максимальную эффективность защиты данных. Испытания подтвердили, что в рамках интеграции оба способа защиты реализуются в полной мере.

«В развитии своих продуктов мы опираемся на актуальные запросы заказчиков – поддерживаем сервисы, которые компании реально используют в работе. И видим, как растет спрос на интеграции с отечественными платформами, такими как мессенджер Squadus, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – У российских вендоров есть преимущество: возможность работать над интеграциями сообща, что делает процесс разработки быстрее и качественнее. Вместе с коллегами из «МойОфис» мы смогли добиться полной совместимости наших систем. И это только первый этап сотрудничества. В рамках технологического партнерства мы планируем поддержать все продукты линейки «МойОфис» и расширить возможности их защиты с помощью наших DLP, SIEM и DCAP-систем».

«На рынке растет потребность в безопасных коммуникационных решениях, и «МойОфис» как один из лидеров рынка стремится не только соответствовать этим требованиям, но и задавать новые стандарты безопасности. Интеграция с DLP-системой «СерчИнформ КИБ» позволяет нам предложить пользователям Squadus не просто удобный и функциональный корпоративный мессенджер, но и надежно защищенную среду для обмена информацией. Мы хотим, чтобы наши клиенты были уверены в том, что их переписка и файлы остаются в безопасности. Объединение усилий российских разработчиков, таких как «МойОфис» и «СерчИнформ», позволяет создавать действительно эффективные и надежные решения, отвечающие самым высоким требованиям безопасности», – отметил продакт-менеджер Squadus Сергей Герук.