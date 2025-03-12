Скам-тест: мошенники угоняют аккаунты знаменитостей и атакуют их подписчиков с помощью дипфейков

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну угона аккаунтов российских знаменитостей в Instagram* для распространения мошеннических ссылок. Отличительная особенность новой волны - в использовании аудиодипфейков от лица известного человека с предложением принять участие в розыгрыше денежных призов, а также требовании выкупа за возврат аккаунта. За неделю с шестого по 12 марта подписчики знаменитостей потеряли около шесть млн. руб., участвуя в фейковых «конкурсах от звезды». Об этом CNews сообщили представители F6.

Восьмого марта от лица певицы Ханны мошенники опубликовали в её аккаунте в запрещенной соцсети пост с анонсом конкурса, в котором «повезет всем». Подписчикам предлагали перейти по ссылке на скамерский ресурс, на котором якобы разыгрывались денежные призы. Использовался стандартный для такой схемы сценарий обмана: под предлогом получения выигрыша пользователя просят заплатить пошлину в 9,36 тыс. руб., после чего возникают новые предлоги для переводов — пошлина за обработку электронного заявления, комиссия за быстрый перевод и другие. Певица в своем Telegram-канале сообщила, что за выкуп аккаунта злоумышленники просят $50 тыс., а также угрожают взломать ее канал в Telegram и страницу «ВКонтакте».

Сегодня, 12 марта, в аккаунте шоумена Дмитрия Журавлева в запрещенной соцсети появилось видео с его закадровым голосом. В этом сообщении шоумен якобы объявляет о запуске нового проекта и приглашает подписчиков перейти по ссылке в шапке профиля, чтобы принять в нём участие. Фейковый голос Журавлева при этом практически не отличим от реального. В других соцсетях Дмитрий сообщил об угоне аккаунта.

Эксперты департамента Digital Risk Protection компании F6 изучили распространяемые в угнанных аккаунтах ссылки на скам-ресурсы и выяснили, что их используют сразу в нескольких мошеннических партнерских программах. За неделю с шестого по 12 марта мошенники, которые используют эти ресурсы, похитили пять млн 871 тыс. рублей у пользователей, которые совершили 1,6 тыс. платежей. Из этой суммы только за сегодня, 12 марта, по данным на 17.00, злоумышленники похитили 542 тыс. рублей, от подписчиков угнанных аккаунтов они получили более 600 платежей.

«Схемы с розыгрышами — довольно популярный сценарий обмана, который мошенники активно применяют, маскируясь под бренды и знаменитостей. Медийные личности для киберпреступников — очень привлекательный вектор атак: если им удаётся угнать аккаунт знаменитости, охват распространяемых мошеннических ссылок через него куда больше, чем через аккаунт обычного пользователя. Злоумышленники всё чаще используют как аудио-, так и видеодипфейки в схемах со взломом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, поэтому стоит критически относиться к информации, которую вы получаете даже от знакомых людей. Современные инструменты подделки голоса достаточно хороши, на слух отличить от оригинала такой дипфейк — трудная задача. Так что слепо доверять голосовым сообщениям рискованно, особенно если у вас просят деньги или обещают бесплатный сыр», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик Digital Risk Protection компании F6.

* Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.