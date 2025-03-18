UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud

UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech.

Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также на платформе Private Cloud для построения частного облака в ЦОДе заказчика

UserGate NGFW предоставляет защиту от сетевых угроз, обеспечивая расширенные возможности инспекции трафика через интеграцию IPS/IDS, анализ поведения и использование баз данных угроз в реальном времени. Это позволяет выявлять сложные атаки и нейтрализовать современные киберугрозы более эффективно.

Совместимость UserGate NGFW для работы в VK Cloud подтверждена технологическими испытаниями, которые провели эксперты и архитекторы облачной платформы по требованиям программы сертификации ПО. По итогам испытаний подтверждена корректность работы UserGate NGFW и высокая производительность решения при работе в облаке. Пользователи платформы могут подключить UserGate NGFW в «Магазине приложений» в VK Cloud и использовать продукт для дополнительной защиты проектов на инфраструктуре облака.

«По данным компании RED Security за последний год число кибератак на российские компании выросло в 2,5 раза. Мы расширяем количество инструментов для повышения стабильности, отказоустойчивости и защищенности инфраструктуры. Наши клиенты смогут быстро начать работать с UserGate NGFW на платформе VK Cloud как в публичном, так и в частном облаке», – сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Мы видим устойчивый тренд на все более широкое использование компаниями облачных сервисов. Помимо гибкости, удобства и экономической эффективности облачные платформы способны обеспечить своим клиентам высокий уровень информационной безопасности, – отметил Михаил Пеньковский, вице-президент по продажам и маркетингу компании UserGate. – Мы обеспечиваем защиту цифровой инфраструктуры наших заказчиков вне зависимости от сферы и масштаба их деятельности, а также постоянно расширяем сотрудничество с ведущими облачными провайдерами. Подтвержденная совместимость нашего решения со средствами виртуализации VK Cloud обеспечит безопасность инфраструктуры клиентов облачной платформы».