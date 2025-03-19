«Релэкс» представила новую систему управления доступом

Компания «Релэкс» представила релиз новой системы Qubit Pass Control – универсального решения для обеспечения безопасности и управления доступом на предприятиях и организациях любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Основные функции Qubit Pass Control включают электронную регистрацию посетителей через мобильные устройства или стационарные терминалы, что значительно ускоряет процесс входа и снижает необходимость взаимодействия с сотрудниками охраны. Биометрическая идентификация обеспечивает высокий уровень защиты и предотвращает передачу пропусков третьим лицам. Встроенная интеграция с системами видеонаблюдения позволяет сопоставлять данные о визитах с видеоматериалами, упрощая расследование происшествий.

Система предлагает настройку прав доступа для различных типов пропусков — временных, постоянных и гостевых, позволяя адаптировать политику безопасности под нужды конкретного предприятия. Благодаря возможностям удаленного администрирования, руководство может оперативно контролировать и настраивать работу системы в режиме реального времени. Дополнительно Qubit Pass Control генерирует аналитические отчеты в реальном времени, предоставляя важную информацию для принятия управленческих решений.

Руководитель специальных проектов Дирекции заказной разработки Владимир Сахаров: «Многие организации до сих пор используют традиционные методы контроля доступа, такие как бумажные журналы и физические пропуска, что создает риски утечек данных и требует больших ресурсов на управление. С Qubit Pass Control мы предлагаем эффективное решение, которое автоматизирует процессы и повышает безопасность».

Использование Qubit Pass Control позволит компаниям сократить затраты на охрану и административные процедуры, одновременно повышая общий уровень безопасности благодаря снижению рисков несанкционированного проникновения. Система оптимизирует учет посещений и упрощает выполнение повседневных административных задач.