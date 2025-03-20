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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» успешно завершил миграцию на Ideco NGFW 7

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» завершил миграцию своей информационной инфраструктуры с иностранного межсетевого экрана Check Point на отечественное решение Ideco NGFW. Этот шаг стал важным этапом в обеспечении импортозамещения и повышения уровня информационной безопасности в соответствии с действующими нормативами. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

ВятГУ, вуз с более чем 16 тыс. студентов, осуществил переход на Ideco NGFW для удовлетворения требований 152-ФЗ и 187-ФЗ, нормативы ФСТЭК. Основными задачами были бесшовная миграция с сохранением существующих правил безопасности, выбор решения с поддержкой LACP и Active-Passive кластеров, а также интеграция с существующей инфраструктурой без дополнительных затрат.

Процесс выбора решения начался в IV квартале 2022 г. После тестирования в 2023 г. университет остановил свой выбор на Ideco NGFW благодаря возможности переноса всех правил файрвола, технической поддержке и гибкости в настройках межсетевого экрана нового поколения.

«Софт нравится тем, что есть полноценная Linux-консоль, что позволяет ее удобно администрировать. Техподдержка оперативно помогает и направляет в нужные векторы наших технических спецов, что позволяет в будущем решать вопросы самим», — отметил представитель ВятГУ.

«Миграция на Ideco NGFW стала важным шагом для Вятского государственного университета. Полный перенос правил файрвола с Check Point без потери функциональности, соответствие требованиям ФСТЭК и оптимизация процессов администрирования — это лишь некоторые из достижений. Мы смогли не только выполнить требования импортозамещения, но и значительно улучшить управление ИТ-безопасностью университета. Полноценная Linux-консоль и отзывчивая техническая поддержка позволили нам оперативно решать возникающие задачи и адаптироваться к новым требованиям заказчика», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Результаты внедрения включают полный переход с иностранного решения на Ideco NGFW всех правил файрвола без потери функциональности, соответствие требованиям ФСТЭК и оптимизацию процессов администрирования. Это также позволило снизить затраты на обслуживание благодаря использованию стандартного оборудования.

Дополнительно, ВятГУ инициировал переговоры о приобретении сертифицированного решения Ideco UTM ФСТЭК, что подтверждает доверие к продуктам компании Ideco и планы по дальнейшему развитию инфраструктуры и сотрудничеству между организациями.

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