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ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM

ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификационных данных.

В рамках процедуры внесения изменений в сертифицированные средства защиты информации, предусмотренной Приказом ФСТЭК России № 55 от 3 апреля 2018 г., ФСТЭК России одобрил обновление программного обеспечения Avanpost FAM. Обновленная версия продукта получила улучшения, включая расширение функциональных возможностей, усиление функций безопасности, а также поддержку большего количества операционных систем и систем управления базами данных (СУБД) в качестве среды функционирования. Кроме того, в состав ПО были добавлены новые компоненты, что делает решение более адаптивным для современных задач информационной безопасности.

Сертификат соответствия № 4492 от 13 декабря 2021 г. подтверждает, что Avanpost FAM соответствует требованиям доверия по четвертому уровню доверия и требованиям Технических условий.

Дмитрий Грудинин, руководитель развития продуктовой линейки аутентификации Avanpost FAM/MFA+: «Мы смело можем заявить, что наша система единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации Avanpost FAM 1.13.6 стала еще ближе к «эталону» надежности. Внесенные изменения не только укрепляют позиции продукта на рынке, но и позволяют нашим клиентам быть уверенными в защите своих данных в условиях постоянно меняющегося ландшафта угроз. Сертификация ФСТЭК России — это подтверждение высочайшего качества и соответствия самым строгим стандартам».

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