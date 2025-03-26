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«Т-Банк» интегрировал онлайн-сервис авторизации в приложение «Метро Москвы»

«Т-Банк» внедрил банковский онлайн-сервис авторизации T-ID в приложение «Метро Москвы». Теперь пользователям будет проще входить в приложение: с помощью T-ID можно мгновенно получить доступ, не вводя логин и пароль.

Чтобы воспользоваться новым способом входа, необходимо скачать официальное приложение «Метро Москвы» и авторизоваться с помощью T-ID. В приложении пользователи могут привязать «Тройку», чтобы покупать на нее любые билеты онлайн без обращения в кассы, выпустить виртуальную «Тройку», просматривать историю проходов, подключиться к биометрии, строить маршруты и многое другое. Скачать приложение можно в Google Play, App Store, AppGallery и RuStore.

Сервис T-ID основан на технологиях безопасности экосистемы «Т-Банка». Технологии на основе искусственного интеллекта анализируют действия пользователей и отслеживают подозрительную активность. Все данные зашифрованы и передаются только с согласия пользователей.

Виталий Бриедис, бизнес-лидер T-ID от «Т-Банка», сказал: «Наша команда постоянно работает над улучшением пользовательского опыта, чтобы обеспечить удобство и безопасность при использовании сервисов «Т-Банка» и его партнеров. Особенно мы фокусируемся на ресурсах, которыми люди пользуются на ежедневной основе. Так, по данным Московского метрополитена, приложением «Метро Москвы» ежемесячно пользуются 2,5 млн человек, и теперь его использование станет более комфортным благодаря T-ID, который позволяет в пару кликов проходить авторизацию на ресурсе».

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