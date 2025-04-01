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DLP-система «СерчИнформ КИБ» защищает файлы в «МойОфис Документы Онлайн»

«МойОфис», российская технологическая компания, и «СерчИнформ» подтвердили совместимость своих продуктов: решения для совместной работы и хранения документов «МойОфис Документы Онлайн» и DLP-системы для защиты от утечек информации «СерчИнформ КИБ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ» может контролировать, что пользователи делают с офисными файлами в «МойОфис Документы Онлайн» и отслеживает, есть ли у них права на доступ к информации. Системы обмениваются данными по протоколу ICAP, интеграция доступна для «МойОфис Документы Онлайн» релиза 3.3 и выше.

Когда пользователь взаимодействует с документами в облачном пространстве, информация о его логине, действиях с файлом и содержимом файла отправляется в DLP. Система отслеживает: скачивание/экспорт, перемещение, изменение прав доступа к файлу, создание публичной ссылки, отправку по почте. Если действия пользователя в «МойОфис Документы Онлайн» противоречат корпоративным политикам безопасности, служба ИБ получит об этом уведомление.

DLP регулирует передачу данных из «МойОфис Документы Онлайн» на уровне HTTP-запроса. Это позволяет создать правила безопасной работы с документами в компании и контролировать их соблюдение.

«Сегодня вся работа с критичной информацией в компаниях перешла в «цифру», бизнес заинтересован в ее защите. Поэтому сотрудничество между российскими разработчиками в сфере информационной безопасности становится критически важным. Тем более, что спрос на отечественные прикладные и защитные ИТ-решения растет. Интеграция DLP-системы «СерчИнформ КИБ» с «МойОфис Документы Онлайн» позволяет защитить данные там, где с ними действительно работают», — отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«В условиях, когда киберугрозы становятся все более сложными, объединение усилий российских разработчиков позволяет создавать действительно эффективные и надежные решения. Так, интеграция «МойОфис Документы Онлайн» с DLP-системой «СерчИнформ КИБ» — это решение с высоким стандартом безопасности для компаний и государственных организаций. Мы стремимся не только защитить конфиденциальную информацию, но и помочь бизнесу соответствовать самым строгим требованиям регуляторов и международным стандартам», — сказала Анна Логвиненко, руководитель отдела цифрового рабочего пространства «МойОфис».

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