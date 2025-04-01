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«Гарда» помогает бизнесу опережать злоумышленников

Группа компаний «Гарда» представила новую версию платформы «Гарда Threat Intelligence», которая позволяет заказчикам точнее выявлять угрозы, быстрее реагировать на инциденты и минимизировать риски кибератак. Обновление снижает нагрузку на аналитиков за счет автоматизации процессов, повышает точность фильтрации вредоносной активности и улучшает защиту инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Благодаря расширенному набору данных и новым инструментам в «Гарда Threat Intelligence 3.1» заказчики получают более полную и актуальную картину угроз, что позволяет им принимать обоснованные решения и повышать общий уровень кибербезопасности. Возможность автоматически выявлять вредоносное программное обеспечение и оперативно реагировать на инциденты обеспечивает добавление уже готовых Yara-правил. Снижение вероятности успешных атак достигается за счет опции настраивать защитные механизмы в системах класса Fireweall, IPS/IDS.

Более детализированную и актуальную информацию об угрозах заказчики получают благодаря расширению перечня доступных потоков данных (фидов). Точность детектирования вредоносной активности повышается за счет добавления новых категорий индикаторов ‒ malware, crawlers, public DNS и C2, что также упрощает фильтрацию потенциально опасных объектов при формировании выгрузки индикаторов.

«Своевременное выявление угроз и оперативное реагирование ‒ ключевые задачи кибербезопасности. Обновленная версия “Гарда TI” помогает компаниям решать эти задачи быстрее и эффективнее, получать актуальную картину угроз и оперативно адаптировать защитные меры под новые вызовы, а также снижает нагрузку на аналитиков и минимизирует риски атак», ‒ сказал Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence».

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