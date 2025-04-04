«Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А»

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП перешла на отечественные Kaspersky EDR Expert и SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, которые обеспечат комплексный подход к кибербезопасности платформы.

Все работы проекта были последовательно проведены инженерами «Кросс технолоджис» с июня по декабрь 2024 г. в четыре этапа: обследование инфраструктуры, проектирование системы, установка и настройка, а также последующая опытная эксплуатация. На первой стадии специалисты собрали данные о смежных системах для интеграции продуктов в инфраструктуру «Сбер А» и разработали инструкцию по установке, настройке и администрированию нового ПО.

В ходе опытной эксплуатации проводилась работа с инженерным составом «Сбер А» по вопросам функционирования установленных и настроенных программных решений, оперативного устранения возникающих недочетов при использовании нового ПО. По ее результатам система передана в промышленную эксплуатацию. Эксперты «Кросс технолоджис» также провели обучение и консультировали сотрудников «Сбер А» по работе с новыми программными продуктами.

Внедренные решения предназначены для сбора, обработки и хранения событий, выявления ИБ-инцидентов, информационной поддержки процесса управления ИБ-инцидентами и сбора данных о локальной активности. Kaspersky EDR Expert предоставляет ИБ-специалистам полную картину событий в инфраструктуре рабочих мест и серверов и обеспечивает защиту от сложных угроз и APT-атак. SIEM-система KUMA объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ. В ее состав в том числе входят передовая защита рабочих мест, серверов, виртуальных машин, сетевого и почтового трафика.

«В качестве интегратора проекта мы применили комплексный подход к анализу требований и настройке различных решений, что позволило адаптировать функциональность систем защиты информации под специфические нужды заказчика. Наши инженеры предоставляли консультации сотрудникам и обеспечивали техническую поддержку. Их опыт и профессионализм помогли минимизировать риски и повысить уровень защиты ИТ-инфраструктуры. «Кросс Технолоджис» выступала в этом проекте не только как интегратор, но и как стратегический партнер, способствующий успешному внедрению и дальнейшему развитию всей системы безопасности в организации», — сказал исполнительный директор «Кросс Технолоджис» Лев Фисенко.

«Мы всегда подчеркиваем значимость всестороннего подхода к обеспечению киберустойчивости предприятий. Это актуально и для электронных торговых площадок, которые находятся под пристальным вниманием злоумышленников. Наши решения предоставят заказчику полную картину в части защищенности сетевой инфраструктуры и конечных устройств, а главное — помогут поддерживать бесперебойную работу всех процессов. Для нас реализованный проект — это не только еще одно подтверждение доверия со стороны давнего партнера и крупного игрока рынка, но и возможность расширять функциональность продуктов с учетом актуальных запросов ЭТП, к которым предъявляются повышенные требования в части ИБ», — отметила Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.

«Кросс технолоджис» работает с внедрением и технической поддержкой продуктов «Лаборатории Касперского» с 2011 г. и за это время реализовала множество проектов с использованием продуктов компании, среди которых Kaspersky EDR Expert, Kaspersky Anti Targeted Attack, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Secure Mail Gateway и др.

«Кросс технолоджис» занимает 8 строчку в рейтинге «Лидеры в защите инфраструктуры», который ежегодно составляет авторитетное российское издание о технологиях CNews. За 2023 г. выручка компании от работ по внедрению решений для защиты инфраструктуры составила 613 млн руб. (13,2% от общей выручки за тот же период). Сейчас в портфеле компании около 100 комплексных инфраструктурных проектов внедрения.