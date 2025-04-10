Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

Злоумышленники использовали популярный хостинг ПО в качестве прикрытия для своей кампании. Ее целью стали российские пользователи, искавшие пиратские копии Microsoft Office.

Проектная деятельность

Популярный хостинг программного обеспечения SourceForge стараниями хакеров стал очередным каналом распространения вредоносного ПО. Под видом взломанных версий легитимных дистрибутивов, таких как Microsoft Office, недобросовестным пользователям загружаются криптомайнеры, а также вредонос ClipBanker.

Как выяснили специалисты «Лаборатории Касперского», вредоносное содержимое, на самом деле, хостится совсем в другом месте. Sourceforge используется лишь как фасад.

«...Немногие знают, что для проектов, созданных на sourceforge.net, выделяется также дополнительное доменное имя и веб-хостинг на sourceforge.io. Подобные страницы хорошо индексируются поисковыми движками и присутствуют в их выдаче», - указывается в публикации «Лаборатории».

russkij_haker_kandinsky_700.jpg

Нейросеть «Кандинский»
С Sourceforge под видом взломанного офисного ПО раздаются криптомайнеры

Проект officepackage, если открывать его по основной ссылке выводил посетителям список программных дополнений к Microsoft Office, скопированный из стороннего репозитория GitHub.

А вот по ссылке officepackage.sourceforge[.]io все выглядело совершенно иначе.

«Вместо описания с GitHub на странице находится внушительный список офисных приложений с указанием версий и кнопками «Скачать»... Если навести мышь на такую кнопку, то в статусной строке браузера подсветится внушающий доверие URL-адрес https[:]//loading.sourceforge[.]io/download. Его можно по ошибке отнести к officepackage, ведь кнопки расположены в этом проекте. Однако имя домена loading.sourceforge.io говорит о том, что на sourceforge.net был создан другой проект, loading», - отметили исследователи.

При переходе по указанной ссылке происходит перенаправление на страницу с еще одной кнопкой «Скачать», теперь уже на английском языке.

При нажатии на эту кнопку скачивается крошечный архив vinstaller.zip размером чуть больше 7 мегабайт. Это уже может вызывать подозрения, поскольку офисные дистрибутивы такими маленькими не бывают. С другой стороны, для установки некоторых видеоигр используются отдельные инсталляторы, которые скачивают потом основное содержимое.

Но - не в этом случае. Из архива извлекается файл installer.msi размером... 700 мегабайт. Размер раздут искусственно с помощью метода File Pumping, когда в конец файла дописывается большое количество мусора, как, на примере данного случая, нулевых байтов.

Длинная цепочка заражений

Как пишут исследователи, при запуске инсталлятор создает на диске несколько файлов, в числе которых консольный распаковщик UnRAR.exe и запароленный архив 51654.rar. Вслед за этим выполняется встроенный VB-скрипт, который запускает интерпретатор PowerShell с командой на скачивание BATCH-файла confvk с GitHub и его выполнение. Именно в этом файле содержится пароль от RAR-архива. Он же занимается распаковкой вредоносных файлов, проверкой среды исполнения на предмет признаков виртуализации или предшествующих заражений, и запускает скрипты следующего этапа.

Далее следует длинная вереница дополнительных операций, связанных с установкой дополнительных компонентов и скриптов, изменениями в системном реестре для обеспечения постоянства присутствия и т.д.

Конечным этапом является установка двух AutoIt-скриптов - Icon.dll, который внедряет в процесс интерпретатора AutoIt майнер, и Kape.dll, который внедряет в него же ClipBanker.

ClipBanker - это семейство вредоносного ПО для подмены адресов криптокошельков в буфере обмена на адреса злоумышленников и, соответственно, перехвата средств.

По данным телеметрии «Лаборатории», более четырех с половиной человек стали объектами этой атаки (правда, коэффициент успешности остается под вопросом).

Сейчас пользователи, перешедшие по вышеупомянутой ссылке, переадресовываются на URL sourceforge.net/directory/postscript/windows/

«Киберзлоумышленники считают пользователей пиратских ресурсов своей законной добычей: попытки подсунуть тем вредоносное ПО вместо контрафактных дистрибутивов наблюдается регулярно», - отмечает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.

Эксперт отметил, что в последнее время количество таких атак растет, и злоумышленники используют все больше легитимных ресурсов в качестве приманки или прикрытия.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО

Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще