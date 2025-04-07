Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями

Около 1500 новых уязвимостей появлялось каждый месяц в зимний период — 2024/2025.

По данным Bi.Zone WAF, в период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. было обнаружено более 4000 новых уязвимостей в веб-приложениях. Больше трети из них потенциально представляют высокую или критическую опасность для веб-приложений. По сравнению с осенними показателями количество высококритичных уязвимостей выросло на 10% и составило около 1500. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Примеры эксплуатации порядка 50 уязвимостей высокого и критического уровня были доступны в открытых источниках. Это означает, что каждую неделю злоумышленники получали в среднем по четыре примера эксплуатации для построения атак.

Большинство обнаруженных зимних уязвимостей высокого и критического уровня опасности позволяют похитить данные пользователей (20%) и открывают доступ к базам данных (12%). В топ-5 наиболее часто встречающихся уязвимостей за зимний период вошли XSS, SQL Injection, CSRF, Privilege Escalation и RCE. Последняя (удаленное выполнение кода) — самая серьезная и распространенная угроза для веб-приложений. Таких уязвимостей стало в два раза больше по сравнению с осенними показателями.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Существенный рост количества уязвимостей может быть связан с сезонностью, так как традиционно компании выпускают новые релизы продуктов до новогодних праздников. Этой зимой мы заметили большое количество уязвимостей в WordPress-плагинах с SQL-инъекциями. В подобных условиях командам, которые отвечают за безопасность веб-приложений, необходимо максимально оперативно обновлять программное обеспечение или применять иные способы митигации угроз. Другим решением может стать Bi.Zone WAF, который позволяет своевременно блокировать вредоносные запросы к уязвимым веб-приложениям».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками

Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще