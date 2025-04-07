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«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»

Отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляет о выходе новой версии 2.7 программного-аппаратного комплекса «Континент TLS-сервер», в которой улучшены функции комплексной защиты веб-приложений. В новую версию был интегрирован программный модуль WAF (Web Application Firewall), представляющий надежную защиту от различных киберугроз. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Новые возможности включают функциональность WAF, в том числе машинное обучение для защиты от атак, собственный сигнатурный анализатор, защиту от ботов, GeoIP, предотвращение L7 DDoS-атак, валидацию JSON, XML, MultiPart, GraphQI, HTMLXsd, YAML и HTTP, а также логирование и аудит.

«Мы добавили функционал WAF для защиты веб-приложений от профильных атак (OWASP Топ 10, DDoS, и др). Таким образом, у заказчиков появится возможность использовать комплексную платформу для всесторонней защиты веб-приложений из одного окна», – сказал ведущий специалист отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Дмитрий Лебедев.

Кроме того, версия 2.7 поддерживает HTTP/2 в настройках прокси и портала приложений, обеспечивая более быструю и эффективную работу веб-приложений.

Данная версия будет проходить сертификацию во ФСТЭК и ФСБ России: по профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия – для функционала WAF, а также по требованиям к СКЗИ класса КС2/КС3 – для TLS-сервера.

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