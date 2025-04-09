Новое решение IDM Crosstech Advanced Edition упрощает управление правами доступа сотрудников

Crosstech Solutions Group запускает новый продукт Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Это решение, обеспечивающее централизованное управление идентификационными данными и правами доступа в системах, представленных в ИТ-ландшафте компании.

IDM CAE помогает контролировать идентификационные данные на всех этапах их жизненного цикла, обеспечивает защиту компании от внешних и внутренних нарушителей, повышает удобство взаимодействия с пользователями и эффективность работы. В части задач по информационной безопасности, решение закрывает кейс распространенных методов кибератак — компрометацию учетных данных сотрудников компании.

Основные преимущества IDM CAE: снижение рисков информационной безопасности, которые связаны с неправомерным и избыточным доступом к критичным информационным активам компании; оптимизация затрат на сопровождение информационных систем, подготовку отчетности для внутренних и внешних регуляторов; сокращение трудозатрат администраторов за счет автоматизации процессов согласования и выдачи прав доступа; минимизация времени простоя персонала за счет сокращения времени предоставления необходимых привилегий; обнаружение несогласованных прав доступа с возможностью оповещения и автоматического исправления.

«Продукт помогает компаниям соблюдать требования регуляторов, например, приказ ФСТЭК №239 и №21, а также №152-ФЗ «О персональных данных», — сказал Альфред Газизов, директор по продукту IDM CAE компании Crosstech Solutions Group. Немаловажный факт, что IDM CAE позволяет соблюдать принцип наименьших привилегий, то есть нивелировать риски злонамеренного или случайного превышения прав доступа сотрудниками, которые могут повлечь финансовые и репутационные потери, а также локализовать потенциальные инциденты информационной безопасности и не дать им распространиться на широкий контур внутри организации».