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«Рег.ру» запустил сервис управления приватными сетями в облаке

Российская компания «Рег.ру» внедрила виртуальные приватные сети в свою облачную платформу. Приватная сеть позволяет изолировать важные элементы инфраструктуры от внешнего доступа, что сводит к минимуму риск взломов и кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Решение подойдет прежде всего для бизнеса, работающего с чувствительными данными, особенно когда необходимо обеспечить стабильную и безопасную работу распределенных систем, приложений или сервисов. Благодаря гибким настройкам компании могут размещать сложную инфраструктуру в облаке «Рег.ру», создавая изолированные сегменты и опционально управлять трафиком.

«Внедрение функциональности управления приватными сетями предоставляет пользователям новый уровень контроля и защиты над сетевой инфраструктурой, что особенно важно для бизнеса, ведущих деятельность с конфиденциальной информацией или требующих высокой доступности своих сервисов», — сказала Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

Передача данных в приватных сетях осуществляется по высокоскоростным оптическим каналам доступа. По умолчанию для клиента установлено ограничение скорости приватной сети в 1 Гбит/с, а ограничение внешнего канала на 350 Мбит/с.

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