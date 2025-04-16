Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR

Инструменты и механизмы Bi.Zone EDR были интегрированы в Smart Monitor. Сформированный таким образом модуль Smart Monitor EDR поможет выявлять угрозы безопасности и реагировать на киберинциденты до того, как злоумышленники успеют развить атаку. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В состав нового модуля вошли агенты Bi.Zone EDR, а также набор механизмов для интеграции с платформой Smart Monitor. Теперь в рамках платформы можно в реальном времени собирать и анализировать данные обо всех событиях на конечных точках (серверах и рабочих станциях), выявляя таким образом угрозы и аномалии. В случае подозрительной активности специалист сможет незамедлительно отреагировать на инцидент непосредственно из интерфейса Smart Monitor.

Данные от агентов Bi.Zone EDR дополнят информацию, которая поступает на платформу из журналов, сетевых устройств и других источников. Вместе с возможностью доступа к историческим данным и контексту событий это ускорит реагирование на инциденты. Кроме того, интеграция позволит автоматизировать рутинные задачи, в первую очередь связанные со сбором данных, и таким образом оптимизировать затраты ресурсов со стороны команды кибербезопасности.

Теймур Хеирхабаров, руководитель департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, Bi.Zone: «Выстраивая современную систему кибербезопасности, большинство компаний сталкивается с двумя проблемами: нехваткой телеметрии для полноценного анализа событий безопасности и недостаточной скоростью реагирования на инциденты. Современные технологии EDR позволяют и собирать детализированные данные с конечных точек, и оперативно инициировать ответные действия в случае подозрительной активности. Таким образом, интеграция платформы Smart Monitor с Bi.Zone EDR решает обе задачи: платформа получает обогащенную информацию для корреляции и аналитики, а EDR обеспечивает скорость и высокую эффективность реагирования».

Функциональность платформы Smart Monitor также позволяет применять ее для автоматизации процессов управления инцидентами, включая создание отчетов, уведомления и интеграцию с другими системами безопасности.

Иван Силкин, технический директор VolgaBlob: «Благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из Bi.Zone в рамках технологического партнерства удалось реализовать полезную и глубокую интеграцию платформы Smart Monitor и решения Bi.Zone EDR. Интеграция двух продуктов значительно усиливает киберзащиту организаций-клиентов, позволяя более эффективно детектировать угрозы, проводить расследования и реагировать на инциденты».

Специализированный интегратор в области кибербезопасности Volga Blob и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone объявили о партнерстве 11 апреля 2025 г.