Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель ТЕRА

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и дистрибьютор ТЕRА заключили соглашение, в рамках которого ТЕRА получит возможность поставлять ключевые решения Bi.Zone для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Соглашение охватывает весь портфель решений Bi.Zone в сфере кибербезопасности. В частности, TERA будет поставлять своим клиентам Bi.Zone Secure SD-WAN (платформа для безопасной трансформации сети), Bi.Zone PAM (система для управления привилегированным доступом по модели нулевого доверия) и Bi.Zone EDR (решение для защиты конечных точек от сложных угроз).

В рамках партнерства компании будут работать над внедрением инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности корпоративных инфраструктур. Продукты Bi.Zone предоставляют клиентам защиту от угроз, связанных с сетевым трафиком и доступом к критически важным данным. Решения, включенные в соглашение, позволят клиентам ТЕRА повысить эффективность защиты данных.

Артем Парфентьев, директор департамента ПО компании ТЕRА: «Сотрудничество с Bi.Zone — это логичный шаг в развитии направления информационной безопасности компании TERA. Bi.Zone — безусловные эксперты в области кибербезопасности, предлагающие зрелые решения, которые становятся особенно востребованными в условиях растущего спроса на защиту данных и инфраструктуры. Продукты Bi.Zone расширяют возможности партнерской сети TERA и позволяют реализовывать комплексные проекты по обеспечению безопасности и устойчивости бизнеса наших клиентов».

Константин Левин, коммерческий директор Bi.Zone: «Партнерство с ТЕRА расширяет возможности внедрения решений Bi.Zone и укрепляет наши позиции на рынке. Мы уверены, что совместная работа позволит существенно повысить уровень защиты ИТ-инфраструктуры компаний и создаст перспективы для дальнейшего развития и углубления сотрудничества».