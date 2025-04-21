Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group

Axoft заключил дистрибьюторское соглашение с UDV Group, разработчиком решений в области кибербезопасности в сфере крупного бизнеса. В рамках соглашения вендор предоставит партнерам Axoft и их заказчикам единый портфель продуктов для защиты технологических сетей, корпоративного сегмента и автоматизации в области объектовой безопасности. Решения вендора развиваются согласно требованиям пользователей, являются российской заменой в своем сегменте иностранных продуктов, соответствуют требованиям регуляторов. Партнеры Axoft получат доступ к технической поддержке от вендора, смогут пройти обучение по направлению решений производителя. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

UDV Group – российский разработчик решений для безопасного использования современных технологий. Эксперты производителя создают продукты для крупнейших российских холдингов, промышленных предприятий и государственных структур. Среди клиентов вендора – компании нефтегазового сектора, топливно-энергетического комплекса, а также представители государственного сектора экономики. За 10 лет работы вендор провел более 1000 инсталляций своих решений.

Производитель входит в рейтинг крупнейших поставщиков решений для защиты информации CNews Analytics. Компания имеет собственную лабораторию R&D – центр технологий обработки данных и кибербезопасности. Флагманские решения вендора: UDV DATAPK Industrial Kit (класс решений: «Защита АСУ ТП») – комплексное решение для мониторинга кибербезопасности и обнаружения инцидентов в промышленных сетях без негативного влияния на защищаемые системы; UDV ITM (класс решений: «Мониторинг инфраструктуры») – cистема зонтичного мониторинга, предназначенная для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП.

Сотрудничество с Axoft позволит UDV Group получить выход на новую аудиторию партнеров и заказчиков, укрепить имидж компании, обеспечивающей комплексную информационную безопасность: как производства, так и корпоративных сетей. Дистрибьютор получит возможность реализации качественных полнофункциональных продуктов в сфере кибербезопасности, отвечающих требованиям рынка. Партнеры смогут работать с официальным дистрибьютором вендора, имеющим разветвленную региональную структуру, компетенции в продвижении продуктовых решений.

«Мы рады старту сотрудничества с UDV Group – производителем, обладающим многолетней успешной экспертизой и опытом в области разработки комплексных ИБ-решений для крупного сегмента бизнеса, государственного сектора. Наши партнеры получат доступ к современным отечественным ИБ-решениям с возможностью включения требований к функционалу продуктов в роуд-мап вендора. В рамках сотрудничества Axoft сосредоточится на расширении партнерской сети для выхода на новых заказчиков, повышении узнаваемости решений производителя, усилении технических компетенций инженеров. В планах – предоставление нашим партнерам дополнительного сервиса при работе с продуктовыми решениями вендора», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Сотрудничество с компанией Axoft позволит укрепить позиции UDV Group в области кибербезопасности, а также предоставит возможность нашим партнерам и заказчикам получать своевременный и качественный сервис от одного из лидеров рынка, с разветвленной региональной структурой и глубокими компетенциями в продвижении продуктовых решений», – отметил Илья Константинов, ведущий менеджер по работе с партнерами UDV Group.