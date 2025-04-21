Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация Внедрения
|

Российская стекольная компания использует DLP «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации

Российская стекольная компания (РСК) внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальных данных. Заказчик протестировал пять DLP-систем крупных игроков рынка. В результате руководство и ИБ-специалисты РСК сделали выбор в пользу системы «СерчИнформ». Решающими факторами стали: простое внедрение с сохранением структуры сети, широкий функционал, а также техническая поддержка со стороны вендора. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Мы являемся крупнейшим предприятием по переработке стекла и производству стеклопакетов для строительной, транспортной, архитектурной отраслей. И нам необходимо, чтобы все виды данных компании – техническая документация, чертежи, разработки, данные сотрудников и т.д. – были под надежной защитой. КИБ в этом вопросе нас полностью устроил. Программа собирает детальную информацию о пользовательской активности за ПК и автоматически формирует необходимые нам отчеты. Гибкая интеграция с другими системами безопасности сети упрощает работу отдела ИБ и помогает установить все обстоятельства при расследовании инцидентов. Так, с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ» мы выявили попытку кражи корпоративных данных при увольнении одного из сотрудников. ИБ-специалисты оперативно среагировали на инцидент, и информация «не ушла» за пределы компании», – сказал начальник отдела ИБ АО «РСК» Владимир Уразовский.

Также в Российской стекольной компании отметили актуальность защитного функционала: КИБ контролирует популярные каналы коммуникации – от почты до корпоративных мессенджеров. И ограничивает их использование без вреда для бизнес-процессов.

«КИБ инсталлируется за несколько часов и не требует изменений в локальной сети. А, благодаря предустановленным ИБ-политикам, система начинает работу в кратчайшие сроки. При этом мы регулярно обновляем программу по запросам клиентов. Реализуем новый функционал, чтобы предупреждать актуальные угрозы. Например, недавно в КИБ появились универсальные ограничения на передачу файлов по HTTP (S)-протоколу. Они не позволят инсайдеру загрузить файл на выбранные сайты и при этом не ограничивают работу с ними. Веб-мессенджеры, почты и другие сервисы останутся доступны, например, для общения с клиентами», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

В планах Российской стекольной компании постепенно увеличивать объем внедрения «СерчИнформ КИБ», а также протестировать другие продукты вендора – «СерчИнформ SIEM» – систему управления событиями информационной безопасности и «СерчИнформ FileAuditor» – DCAP-решение для автоматизированного аудита файловой системы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

По американским госконтрактам вместо опытных ИТ-шников удаленно работал неквалифицированный китаец

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще