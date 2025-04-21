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В антивирусе PRO32 появилась опция блокировки неизвестных входящих звонков

Компания PRO32, российский поставщик ИТ-решений, выпустила новую версию антивируса PRO32 Mobile Security. Теперь пользователи могут настроить автоматическую защиту от нежелательных звонков, которых нет в списке контактов. Это решение обеспечивает защиту от спам-звонков, мошенников и других нежелательных контактов. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Угрозы с использованием социальной инженерии становятся все более изощренными, и часто они могут начинаться со звонков — злоумышленники представляются сотрудниками различных служб и вводят пользователей в заблуждение, чтобы завладеть личными данными и финансами. Новая функция блокировки неизвестных номеров — это еще один шаг к созданию безопасной и комфортной цифровой среды. Теперь пользователи смогут сохранить личное пространство и защититься от назойливых звонков», — отметил Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Процесс активации антивируса упрощен: указывать номер телефона больше не обязательно, добавлена возможность активации новым лицензионным ключом, не дожидаясь срока окончания текущей лицензии, а подсказки в форме помогают быстрее запустить приложение, избегая ошибок. Также стал проще и удобнее сценарий перехода на платную версию.

Кроме того, в антивирус добавили поддержку API34 в Android, что обеспечивает совместимость с более новыми устройствами и функциями. Также исправлены баги, которые сделают использование продукта более удобным и интуитивно понятным для пользователей. Например, появилась опция отключения уведомления об отсутствии угроз после каждого обновления, чтобы избежать лишних оповещений.

Антивирус PRO32 Mobile Security доступен в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Молдове, Грузии и Армении. Решение подходит для пользователей устройств Android 5.0 и выше.

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