Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

В I квартале 2025 года произошел резкий всплеск ИТ-сбоев в ключевых отраслях российской экономики

Компания «Монк Диджитал Лаб» выявила резкий всплеск крупных ИТ-сбоев в корпоративном сегменте в России в I квартале 2025 г. По данным аналитиков компании, в I квартале 2025 г. количество масштабных инцидентов в российских компаниях выросло на 25% по сравнению с IV кварталом 2024 г. Прежде всего, такой серьезный всплеск ИТ-сбоев связан с участившимися техническими проблемами в инфраструктуре организаций, а также с ростом числа кибератак на российские компании. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» установили, что наибольшее количество инцидентов пришлось на финансовый сектор, телеком-сферу и ритейл, что негативно отразилось на миллионах пользователей по всей стране. ИТ-сбои в финансовом секторе составили 25% от общего числа сбоев (в IV квартале этот показатель был только 18%), в телеком-отрасли 20%, в ритейле 15%. Также были выявлены ИТ-сбои в других отраслях. Инциденты в производственной сфере составили 10% от общего числа сбоев, в государственном секторе также 10%. ИТ-сбои в медицине, транспорте и логистике в общем занимают 10%.

По оценке экспертов, более 50% инцидентов затронули критичные бизнес-процессы компаний, включая платежные системы, обработку заказов, логистику и доступ к внутренним корпоративным системам. Средняя продолжительность серьезных сбоев составила от 30 минут до четырех часов, но в ряде случаев до 72 часов. В отличие от начала 2024 г., когда преобладали точечные технические сбои, в I квартале 2025 г. в основном происходили многофакторные, цепные инциденты, затрагивающие сразу несколько отраслей.

По мнению экспертов компании, в I квартале 2025 г. масштаб ИТ-сбоев в России был беспрецедентным. Инциденты затрагивали сразу миллионы пользователей и десятки компаний. В январе из-за нарушения связности рунета оказались недоступны крупнейшие онлайн-сервисы — поисковые системы, сайты банков, мессенджеры, стриминговые платформы. Также проблемы наблюдались по всей стране у ведущих провайдеров. В марте сбой в системе быстрых платежей стал общенациональным - клиенты всех банков не могли совершать переводы. Этот инцидент имел цепной эффект: одновременно перестали работать сервисы крупнейших российских банков, финтех-сервисы, а также возникли проблемы у смежных отраслей — от топливных компаний до госструктур.

«I квартал 2025 г. подтвердил, что стабильность ИТ-инфраструктуры — не просто вопрос надежности, а фактор операционной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Компании, которые выстроили системы мониторинга, реагирования и отказоустойчивости, проходят через кризис с минимальными потерями. Остальным придется учиться на собственных ошибках», — сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

По американским госконтрактам вместо опытных ИТ-шников удаленно работал неквалифицированный китаец

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще