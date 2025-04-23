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Большинство экспертов по информационной безопасности считают, что кибериммунитет эффективно защищает компании от кибератак

«Лаборатория Касперского» представила результаты своего нового исследования. 73% респондентов считают применение кибериммунных систем высокоэффективной стратегией, которая позволяет минимизировать возможности злоумышленников по компрометации сети и инфраструктуры. Эти данные подтверждают растущий спрос на конструктивно безопасные системы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чтобы понять, как компании готовятся к тому, что цифровая среда становится все более непредсказуемой, были опрошены 850 специалистов в области кибербезопасности из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Турции и Африки, Европы, Северной и Южной Америки и России. Также в рамках исследования удалось выяснить, насколько на глобальном уровне понятен термин «кибериммунитет» и как оценивается его потенциальная эффективность в области защиты от киберугроз.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство (85%) знакомы с термином «кибериммунитет» и понимают, что это подход «Лаборатории Касперского» по созданию конструктивно безопасных систем с использованием KasperskyOS. Кибериммунные решения остаются работоспособными даже в случае атаки, а злоумышленники не могут нарушить работу критически важных функций. Это достигается за счет изоляции компонентов, строгого контроля взаимодействия между ними, минимизации кодовой базы. Такие системы позволяют снизить затраты на обеспечение информационной безопасности.

На вопрос о преимуществах, которые предоставляет кибериммунитет, 30% ответили, что он значительно снижает частоту кибератак, а 35% — что он может минимизировать их негативные последствия. 34% полагают, что этот подход может сочетать обе возможности.

«Экспертные интервью, проведенные в России, подтверждают выводы, сделанные нами на основании глобального опроса. Организации видят потребность выходить за рамки классических наложенных средств ИБ и на системном уровне рассматривать использование конструктивно безопасных решений. Именно поэтому мы расширяем сферу применения KasperskyOS и превращаем ее в платформу общего назначения. Это позволит нашим партнерам ускорить процесс создания кибериммунных систем, что, в свою очередь, поможет нашим клиентам строить устойчивые цифровые среды, более легкие и безопасные в управлении и готовые к вызовам завтрашнего дня», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

Спрос на архитектурно защищенные решения за пределами отраслей, где традиционно предъявляются высокие требования к кибербезопасности, растет, поэтому «Лаборатория Касперского» расширяет позиционирование операционной системы KasperskyOS: от встраиваемой платформы — к операционной системе общего назначения. Таким образом, она может применяться в самых разных сферах — от промышленности и транспорта до цифровой инфраструктуры и терминалов. В отличие от классических ОС, KasperskyOS используется не как программный продукт для массовой установки, а как технологическая основа для создания специализированных устройств, изначально устойчивых к киберугрозам. Такой подход позволяет заказчикам перейти от бесконечного исправления уязвимостей к проектированию безопасных систем с нуля.

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