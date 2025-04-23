СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний

Компании «Газинформсервис» и «Индид» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечивает организациям комплексную защиту критически важных данных, позволяя контролировать доступ привилегированных пользователей к базам данных и минимизировать риски несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Специалисты обеих компаний провели установку СУБД Jatoba с развертыванием к ней Indeed PAM. Тестирование подтвердило корректную работу системы в заданных условиях, включая отображение консоли, выдачу разрешений, открытие и запись сессий. По результатам испытаний выдан сертификат совместимости.

Indeed PAM — отечественная разработка компании «Индид», предназначенная для контроля доступа привилегированных пользователей. Продукт дает возможность централизованно управлять действиями пользователей с расширенными правами и строго контролировать локальный и удаленный доступ к корпоративным ресурсам со стороны сотрудников и подрядчиков. Все действия внутренних и внешних пользователей, выполняемых в рамках привилегированных сессий, фиксируются и записываются в системе.

«Подтвержденная совместимость Jatoba и Indeed PAM выводят на новый уровень защиту привилегированного доступа к ИТ-системам организации. Защита учетных записей, контроль действий администраторов и расследование инцидентов с политикой нулевого доверия в программном продукте компании "Индид" расширяет функциональные возможности кибербезопасности для заказчиков нашей СУБД», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«Благодаря гибкости, заложенной в Indeed PAM, он может легко интегрироваться с другими системами, открывая новые возможности для клиентов в защите их привилегированных учетных записей. Технологическая интеграция Indeed PAM и СУБД Jatoba – еще один важный шаг в развитии нашего продукта, направленный на повышение уровня безопасности критичных данных и доступа пользователей с расширенными правами к ИТ-инфраструктуре. Мы намерены и дальше развивать сотрудничество с "Газинформсервисом", чтобы вместе предлагать рынку более комплексные решения на базе отечественных разработок, соответствующие самым высоким стандартам безопасности», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».