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В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​

«Контур» расширил функциональные возможности своего продукта по инфобезопасности – сервиса привилегированного доступа «Контур.PAM». Теперь она поддерживает не только Windows-системы, но и терминальный доступ к Linux-серверам. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее «Контур.PAM» обеспечивал защиту только RDP-сессий на Windows. Новая функциональность позволяет безопасно предоставлять доступ к критически важным Linux-системам через терминальную строку администраторам, DevOps-командам и другим специалистам. Все подключения проходят через собственный шлюз (jump host), в котором проходит многоуровневая проверка пользователя и фиксируются все действия. Кроме того, появилась возможность записывать SSH-сессии — каждая введенная команда привилегированных пользователей фиксируется и сохраняется в логах. При передаче по SSH информация шифруется, поэтому протокол используется для работы в незащищенных сетях, чтобы обеспечить высокий уровень защиты. Эти данные можно выгрузить в формате CSV и интегрировать с SIEM-системами для дальнейшего анализа и расследования инцидентов информационной безопасности.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы Сервисы для информационной безопасности «Контура»: «Контур.PAM» активно развивается в ответ на запросы клиентов, и поддержка SSH — важный шаг в этом направлении. Новая функциональность закрывает важную потребность рынка в обеспечении безопасности терминального доступа к Linux-системам. Особенно актуально для компаний, использующих чувствительную инфраструктуру, где необходимо разграничивать доступы и фиксировать все действия привилегированных пользователей. Обновление «Контур.PAM» – часть общего развития продуктов информационной безопасности «Контура» для Linux-систем».

Решение «Контур.PAM» поддерживает лицензирование и доступно в облачной версии. Сервис является частью «Контур.ID», который входит в реестр отечественного ПО, что упрощает внедрение в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности.

«Контур.PAM» — сервис управления привилегированным доступом, которая контролирует и ограничивает доступ пользователей с особыми правами к критически важным данным и системам. Она предотвращает несанкционированное использование учетных записей с повышенными привилегиями, минимизирует риски утечек данных и атак. «Контур.PAM» входит в группу сервисов для информационной безопасности экосистемы «Контура» вместе с системой расследования инцидентов Staffcop, решением для удаленного подключения и управления конечными устройствами «Контур.Доступ», сервисом двухфакторной аутентификации «Контур.ID», а также услугами по аудиту и организации комплексных мер защиты «Контур.Безопасность».

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