«Лаборатория Касперского»: каждый второй не может найти нужные файлы на компьютере из-за цифрового бардака

Согласно данным опроса «Лаборатории Касперского», больше четверти респондентов (26%) отметили, что у них на ноутбуке/ПК есть папка, куда они складывают все файлы подряд — чтобы потом их разобрать или удалить. Ещё у 23% сразу несколько таких папок. Только 30%, по их словам, сразу сортируют или удаляют файлы. При этом у каждого второго (57%) как минимум раз в жизни случалась ситуация, когда из-за цифрового бардака они не могли найти нужный документ.

Больше половины респондентов (54%), которые создают отдельные «мусорные» папки, делают так потому, что хотят, чтобы рабочий стол на компьютере выглядел чистым. Почти треть (31%) не хотят сразу перебирать файлы, у 24% не хватает на это времени. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что некоторые типы данных лучше не хранить в виде текстовых документов или скриншотов — в том числе на ПК.

«Как организовать хранение файлов, каждый решает самостоятельно. Но есть типы данных, которые лучше не держать в текстовом виде или в формате скриншотов, даже если речь идёт про запароленный ноутбук или ПК. Особенно это касается, например, логинов и паролей от разных сервисов, платёжных данных. Если устройство окажется заражено определённым видом вредоносных программ, злоумышленники смогут получить доступ к файлам. По той же причине мы не рекомендуем сохранять пароли в браузере. Лучше использовать для этого специальные программы — менеджеры паролей. Несмотря на название, такие решения помогают хранить не только учётные сведения, но и сканы документов и другие данные, к которым важно ограничить доступ», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.