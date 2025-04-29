Оn-premise решения Servicepipe будут представлены в «Инфосистемы Джет»

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом партнерстве. «Инфосистемы Джет» расширит свою продуктовую линейку за счет on-premise решений Servicepipe – DosGate, Cybert, FlowCollector. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

DosGate — это адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз, которая состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелонированную защиту на L3–L7, гибкость фильтрации.

FlowCollector — система интеллектуального анализа сетевого трафика, которая непрерывно отслеживает входящие и исходящие из сети пакеты, обнаруживая аномалии и переводя DDoS-атаки на фильтрацию в течение 100 мс.

Cybert предназначен для выявления и высокоточной блокировки DDoS и фулстек-ботов на уровне L7, позволяет фильтровать трафик локально без раскрытия сертификатов SSL/TLS для соответствия требованиям обработки платежных данных, включая стандарты PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017.

Благодаря партнерству «Инфосистемы Джет» и Servicepipe российские компании смогут локально интегрировать решения вендора. Эти решения удовлетворяют не только высочайшим стандартам безопасности, но и требованиям регуляторов.

Все три продукта являются мультиплатформенными и потому могут быть интегрированы в инфраструктуру любой организации.

«Мы работаем с «Инфосистемы Джет» уже не первый год, совместными усилиями защищая бизнес от DDoS-атак и ботов. И потому наш совместный вклад в организацию защиты компаний с помощью on-premise решений по фильтрации веб-угроз – еще один шаг на пути развития партнерства и сотрудничества», - сказал руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.

«Мы наблюдаем спрос бизнеса, в первую очередь, крупных игроков, на локальные (on-premise) решения отечественных вендоров по защите от сетевых и прикладных DDoS-атак. Такие компании предпочитают иметь полный контроль над трафиком, собственноручно влиять на настройки различных контрмер в период атаки, поэтому часто выбирают on-premise решения для защиты от DDoS или эшелонированный подход, при котором используется как on-premise решения, так и сервис по защите DDoS. Мы рады расширить нашу продуктовую линейку за счет on-premise решений Servicepipe», - отметил руководитель направления по развитию бизнеса сетевой и инфраструктурной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Никита Ступак.