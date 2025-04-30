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Подготовка к летнему сезону: хакеры начали атаковать сайты фитнес-клубов и свадебных услуг

В преддверии майских праздников и приближающегося лета (а значит — подготовки к пляжному периоду и сезону свадеб) злоумышленники стали активнее атаковать сайты среднего и малого бизнеса.

Так, по данным платформы облачной киберзащиты Solar Space, увеличилось количество атак на сайты санаториев, гостиниц, пансионатов и небольших туроператоров. Среди жертв оказались и региональные фитнес-клубы, и, что примечательно - онлайн-сервисы по аренде свадебного декора.

Сервис фиксирует всплеск активности вредоносных ботов, которые генерируют фейковые бронирования и мешают реальным клиентам получить необходимые услуги. Также хакеры совершают DDoS- и веб-атаки, что может привести к приостановке работы сайтов и утечке базы клиентов.

«Такие атаки злоумышленники совершают для нанесения вреда как пользователям, которые рискуют остаться без услуг, так и самому бизнесу, который может лишиться дополнительной прибыли. При этом атаковать могут как и хактивисты, так и хакеры, нанятые конкурентами», — сказал Артём Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар».

Чтобы избежать киберугроз в период повышенного спроса, мы в Solar Space рекомендуем обеспечить свой онлайн-бизнес базовыми мерами киберзащиты от DDoS-атак и зловредных ботов. Также мы рекомендуем заранее оценить нагрузку на сайт и обеспечить круглосуточный мониторинг и реагирование на аномальное количество трафика.

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