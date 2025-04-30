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«Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Документ № Л050-00107-77/02210986 позволяет компании оказывать работы и услуги по разработке и производству программно-технических комплексов для защиты, обработки и контроля информации, а также внедрять их на объекты критической информационной инфраструктуры.

«Для нас как для вендора критически важно не только расширять функциональность нашего продукта, но и вести разработку с обеспечением максимального уровня безопасности. Такие цели ставят перед собой лучшие компании на рынке, также это играет большую роль для наших заказчиков. Мы ценим их обратную связь, поэтому нам важно было подтвердить, что мы соответствуем требованиям, которые предъявляются регулятором в области ИТ-безопасности», — сказал СЕО «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Также «Стахановец» имеет сертификат ФСТЭК на выпускаемую продукцию по четвертому уровню доверия и включен в Единый реестр Минцифры.

«Стахановец» — многофункциональный программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Продукт представлен на ИТ-рынке с 2009 г. Входит в реестр отечественного ПО, имеет лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации и сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

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