Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Злоумышленники эксплуатируют тему Дня Победы для целевых кибератак на российскую промышленность

Сотрудники предприятий получают таргетированную рассылку якобы от одного из министерств. В ходе атаки на устройство жертвы скачивается вредоносное ПО для удалённого управления компьютером

В преддверии 9 мая эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали целевую рассылку, направленную на отечественные промышленные предприятия и научно-исследовательские организации. В обнаруженной кампании злоумышленники выдают себя за сотрудника одного из министерств и запрашивают отчёт о проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Однако на деле их цель — установить на устройство жертвы бэкдор (ПО для скрытого дистанционного управления компьютером).

Для распространения вредоноса используется таргетированная рассылка через электронную почту. К письмам прилагается ZIP-архив с названием “o podgotovke otcheta po provedeniyu meropriyatij k 9 maya.zip”, в котором содержится LNK-файл с аналогичным именем. Если пользователь запустит его, с сервера злоумышленников на компьютер скачается бэкдор. Это позволит атакующим удалённо выполнять любые команды на заражённом устройстве.

Параллельно для отвлечения внимания жертвы скачается и откроется PDF-документ, в котором содержится скан якобы официального письма от одного из российских министерств. В нём атакующие утверждают, что предприятию до 14 мая необходимо предоставить отчёт о проведении мероприятий, приуроченных к годовщине Дня Победы. В прилагаемом файле указаны контактные данные — настоящий номер телефона и похожий на реальный электронный адрес министерства. Для большей убедительности злоумышленники попытались сымитировать электронную подпись одного из действующих госслужащих.

Судя по тщательной подготовке кампании и точечному выбору предприятий, рассылка носит таргетированный характер. Мотивы злоумышленников пока не ясны: вероятно, они стремятся заразить устройство жертвы вредоносом и таким образом получить доступ к конфиденциальным данным. В настоящее время отсутствует информация, которая позволила бы связать эту кампанию с какой-либо известной группой.

Для защиты корпоративной инфраструктуры эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями и проникнуть в корпоративную сеть; использовать надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами; применять комплексные защитные решения, такие как Kaspersky Symphony, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности; обучать сотрудников цифровой грамотности. В этом помогут специализированные курсы или тренинги, например, на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform; предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью решений Threat Intelligence.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях

Microsoft принудительно устанавливает на ПК обновление, способное «убить» ОС Windows 11. Пользователей никто не спрашивает

Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается

Власти России научились блокировать VPN-протокол, который маскируется под обычный трафик

Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще