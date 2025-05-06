Злоумышленники эксплуатируют тему Дня Победы для целевых кибератак на российскую промышленность

Сотрудники предприятий получают таргетированную рассылку якобы от одного из министерств. В ходе атаки на устройство жертвы скачивается вредоносное ПО для удалённого управления компьютером

В преддверии 9 мая эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали целевую рассылку, направленную на отечественные промышленные предприятия и научно-исследовательские организации. В обнаруженной кампании злоумышленники выдают себя за сотрудника одного из министерств и запрашивают отчёт о проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Однако на деле их цель — установить на устройство жертвы бэкдор (ПО для скрытого дистанционного управления компьютером).

Для распространения вредоноса используется таргетированная рассылка через электронную почту. К письмам прилагается ZIP-архив с названием “o podgotovke otcheta po provedeniyu meropriyatij k 9 maya.zip”, в котором содержится LNK-файл с аналогичным именем. Если пользователь запустит его, с сервера злоумышленников на компьютер скачается бэкдор. Это позволит атакующим удалённо выполнять любые команды на заражённом устройстве.

Параллельно для отвлечения внимания жертвы скачается и откроется PDF-документ, в котором содержится скан якобы официального письма от одного из российских министерств. В нём атакующие утверждают, что предприятию до 14 мая необходимо предоставить отчёт о проведении мероприятий, приуроченных к годовщине Дня Победы. В прилагаемом файле указаны контактные данные — настоящий номер телефона и похожий на реальный электронный адрес министерства. Для большей убедительности злоумышленники попытались сымитировать электронную подпись одного из действующих госслужащих.

Судя по тщательной подготовке кампании и точечному выбору предприятий, рассылка носит таргетированный характер. Мотивы злоумышленников пока не ясны: вероятно, они стремятся заразить устройство жертвы вредоносом и таким образом получить доступ к конфиденциальным данным. В настоящее время отсутствует информация, которая позволила бы связать эту кампанию с какой-либо известной группой.

Для защиты корпоративной инфраструктуры эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями и проникнуть в корпоративную сеть; использовать надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами; применять комплексные защитные решения, такие как Kaspersky Symphony, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности; обучать сотрудников цифровой грамотности. В этом помогут специализированные курсы или тренинги, например, на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform; предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью решений Threat Intelligence.