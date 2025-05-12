Security Vision открывает Академию Кибербезопасности для молодого поколения

Компания Security Vision запустила образовательную платформу — Академию Кибербезопасности, созданную для формирования цифровой грамотности у молодого поколения. Проект направлен на развитие осознанного и безопасного поведения в цифровой среде, а также на поддержку абитуриентов и студентов, планирующих связать свою карьеру с информационной безопасностью.

Академия Кибербезопасности Security Vision — это:

Специальное направление для детей, где размещены подробные описания интерактивных программ и квестов, разработанных для Центров Кибербезопасности Security Vision в детских городах профессий КидБурге и Кидзании, а также адреса всех площадок.

Уникальный раздел «Абитуриентам», где подростки могут пройти тест на профориентацию, подготовиться к олимпиадам и узнать о профессиях в сфере ИБ.

Полезные ресурсы и советы для студентов, желающих начать карьеру в одной из самых востребованных и перспективных областей будущего.

«Кибервикипедия» — доступное объяснение сложных понятий с практическими примерами.

Статьи, комиксы и тесты — все, чтобы сделать обучение не только полезным, но и увлекательным.

Академия Кибербезопасности — это не просто платформа. Это вклад компании в цифровую безопасность общества, формирование устойчивых навыков киберграмотности у молодежи и поддержка будущих специалистов в мире информационных технологий.

Присоединяйтесь к Академии Кибербезопасности Security Vision и станьте частью безопасного цифрового будущего уже сегодня!

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