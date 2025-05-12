Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом»

ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 IPS-сигнатур от лидера в области знания тактик и методов атак киберпреступников и обновляет их автоматически в центре исследования киберугроз Solar 4RAYS. В новой версии «Солар» завершил важный этап комплексного развития продукта. Новая версия снижает киберриски, автоматизирует управление сетевой инфраструктурой и сокращает затраты на ее эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«Солар» планомерно расширяет функциональность продукта с опорой на данные об актуальном ландшафте киберугроз и приоритеты бизнеса по защите сетевой инфраструктуры. Согласно данным Центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар», в 2024 г. 27% подтвержденных инцидентов были связаны с сетевыми атаками, при этом их доля выросла в два раза по сравнению с 2023 годом (14%). Злоумышленники постоянно сканируют внутренние сети, веб-приложения, корпоративные системы и устройства сотрудников в поисках уязвимостей для развития атак на сетевую инфраструктуру.

Как отмечают 44% представителей бизнеса, для клиентов важным фактором при выборе NGFW является наличие сигнатур, разработанных вендором. С учетом этого запроса в новой версии Solar NGFW реализовано автоматическое обновление около 2000 IPS-сигнатур от Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS и автоматизировано обновление около 24 тыс. оптимизированных сигнатур из международной базы ET Open. Теперь клиент может сам устанавливать периодичность или график обновления в зависимости от политик безопасности организации.

«Мы постоянно учитываем актуальные тренды киберугроз для корпоративных сетей при обновлении Solar NGFW. С помощью новой версии продукта клиенты могут снизить киббериски, повысить эффективность и отказоустойчивость сетевой инфраструктуры, а также автоматизировать рутинные процессы без участия ИБ-специалистов. В результате снижается нагрузка на обслуживание и эксплуатацию ИТ-инфраструктуры», — сказал Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар».

В версии Solar NGFW 1.6 также появилась возможность настройки протоколов BGP, NTP и DHCP. Они автоматизируют управление сетевой инфраструктурой и снижают операционные затраты на ее внедрение и эксплуатацию. BGP (Border Gateway Protocol) обменивается маршрутной информацией между автономными системами и выбирает оптимальные пути для передачи данных. Этот протокол сокращает время простоя ИТ-систем и повышает отказоустойчивость сетевой инфраструктуры.

Сервер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматизирует настройку параметров IP-адресов и других связанных параметров конфигурации. Сервер снижает трудозатраты на развертывание новых систем и ускоряет масштабирование инфраструктуры клиента. Одна из конфигураций сервера – DHCP-relay – помогает сетевым устройствам пересылать DHCP-трафик от сервера к клиентам в разных сетях.

По данным ГК «Солар», для 64% компаний также важно централизованное управление, мониторинг и хранение логов. Эту задачу невозможно реализовать без синхронизации времени устройств для правильного логирования, аудита и расследования инцидентов. Для этой задачи команда разработчиков добавила протокол NTP (Network Time Protocol) в Solar NGFW 1.6.

Технология policy-based routing (маршрутизация на основе политик) в обновленной версии Solar NGFW 1.6 адаптирует маршруты в зависимости от заданных правил и обеспечивает более точный контроль над потоками данных. Например, критичные данные можно перенаправлять по специально выделенным каналам или распределять трафик без изменения основной таблицы маршрутизации. В результате повышается стабильность работы сервисов и важных бизнес-процессов.

В Solar NGFW 1.6 реализована полноценная работа кластера Active-Passive с поддержкой протокола динамической маршрутизации OSPF. Активный узел автоматически синхронизирует конфигурацию процесса OSPF на резервный, и наоборот. Такая синхронизация обеспечивает согласованность настроек и упрощает обслуживание системы. Это снижает риск ошибки маршрутизации и системной конфигурации между узлами.

Solar NGFW — виртуальный и программно-аппаратный межсетевой экран нового поколения для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО. Решение управляет доступом к веб-ресурсам. Отличается высокой производительностью и современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций.

Solar NGFW зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения Минцифры России и сертифицирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к межсетевым экранам и средствам обнаружения вторжения ФСТЭК России. Решение демонстрирует эффективную защиту сетевой инфраструктуры в корпоративном и государственном секторах и на объектах КИИ.