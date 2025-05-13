ЕСА ПРО выводит на рынок услугу удаленного центра мониторинга информационной безопасности (SOC)

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») открыла доступ к новому сервису для удаленного центра мониторинга информационной безопасности (SOC как сервис). Решение помогает бизнесу выполнять требования регуляторов в части безопасности персональных данных и защиты критической информационной инфраструктуре, а также предотвращать утечки персональных данных и блокировать угрозы, включая вирусы-шифровальщики, без необходимости содержать собственную команду информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

В основе сервиса команда из десятков высококвалифицированных инженеров, работающих круглосуточно. Технологическая платформа сочетает сертифицированные решения и инструменты с открытым исходным кодом (OpenSource), а также включает решение по сжатию и хранению данных, обеспечивающую сжатие данных в 10-15 раз и интегрируется со всеми основными средствами защиты и инфраструктурными системами, включая Windows и Linux. Это позволяет круглосуточно отслеживать угрозы, минимизировать риски простоев из-за кибератак и эффективно противостоять шифровальщикам.

Создание собственного внутреннего SOC требует значительных ресурсов: минимальные затраты на его организацию оцениваются от 90 млн плюс ежегодное содержание составляют от 30 млн руб. в год (найм специалистов, оборудование, обучение, лицензии), тогда как внешний центр мониторинга информационной безопасности обычно предлагается на рынке в среднем от 3 млн руб. в год и позволяет обеспечивать гибкий сервис исходя из бюджета и размера защищаемой ИТ-инфраструктуры.

Такой формат обеспечивает гибкость бюджетирования и масштаб ИТ-инфраструктуры заказчика, сокращая расходы до 60% по сравнению с содержанием собственного SOC.

Динамика рынка коммерческих SOC в России отражает изменения в запросах бизнеса. Если в 2022 г. к операторам таких сервисов обращались бывшие филиалы международных компаний, которые ранее зависели от ИТ- и ИБ-поддержки материнских структур и не могли оперативно нарастить внутреннюю экспертизу, то в 2023 г. ситуация начала меняться. Объем рынка коммерческих SOC вырос на 50-60%, несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших более 70% прироста. Эти темпы роста соответствуют общему увеличению спроса на ИБ-сервисы в России.

Кроме того, в 2023 г. заказчики стали активнее передавать внешним SOC дополнительные функции. Помимо базового мониторинга, компании все чаще делегируют провайдерам полноценное управление средствами безопасности, защиту репутации бренда, киберразведку и аудит подрядчиков.

«Наши текущие и потенциальные заказчики все чаще запрашивают комплексный консалтинг: от аудита ИТ-инфраструктуры и определения приоритетных активов для защиты до разработки модели угроз. Компании стремятся предотвратить инциденты, подобные тем, что уже нанесли ущерб их партнерам и контрагентам. При этом заметно увеличивается спрос на обеспечение безопасности цепочек поставок. Отдельное значимое направление нового сервиса – работа с компаниями, имеющими развитые внутренние SOC. Их владельцы обращаются к нам за независимым аудитом и экспертными рекомендациями от специалистов, обладающих практическим опытом противодействия DDoS и современным кибератакам», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.