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«Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «НТЦ Контакт», белорусский производитель средств информационной безопасности, создали технологическое партнерство. В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed AM и программного комплекса криптографической защиты «БАС‑W». Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Совместное использование продуктов «Индид» и «НТЦ Контакт» позволяет корпоративным клиентам повысить уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре через V*N-подключение.

Система Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию, что помогает уменьшить угрозы в сфере защиты корпоративной информации, связанные с несанкционированным доступом. Чтобы получить доступ к корпоративной сети через V*N, пользователи проходят двухфакторную аутентификацию: они указывают свои доменные учетные данные и подтверждают вход с помощью push-уведомления в мобильном приложении Indeed Key. Программный комплекс «БАС‑W» в свою очередь обеспечивает защиту сетевого соединения и V*N‑подключения для устройств, работающих под управлением ОС Windows.

Таким образом, интеграция Indeed AM и «БАС‑W» повышает безопасность аутентификации при удаленном подключении. Комплексное применение этих продуктов гарантирует, что доступ к целевым ресурсам будут получать лишь авторизованные пользователи.

«Сотрудничество с «НТЦ Контакт» – важная часть стратегии развития «Индид» на рынке Республики Беларусь. Мы видим спрос со стороны наших белорусских заказчиков на современные и надежные решения для защиты идентификационных данных и контроля доступа. Технологическая интеграция продуктов Indeed AM и «БАС‑W» позволит обеспечить клиентам высокий уровень безопасности корпоративных систем и данных. Теперь, благодаря расширенным возможностям аутентификации, пользователи могут безопасно получать доступ к информационным ресурсам даже при подключении вне корпоративного периметра», – отметил Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Партнерство с компанией «Индид» – яркий пример того, как объединение усилий и передовых технологий может способствовать созданию надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры для белорусских организаций. Использование нашего программного комплекса «БАС‑W» вместе с Indeed AM позволяет выполнять самые высокие требования к защите учетных данных пользователей и гарантировать клиентам необходимый уровень безопасности при удаленном подключении. Он достигается при помощи механизмов многофакторной аутентификации, реализованных в Indeed AM», – сказал Анатолий Тепляков, директор ЗАО «НТЦ Контакт».

Инструкция по настройке «БАС‑W» для подключения к V*N через Indeed AM опубликована на сайте «Индид».

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