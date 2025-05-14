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OCS станет эксклюзивным дистрибьютором новой линейки ИБ-продуктов Security Vision для малого и среднего бизнеса

Компания OCS, российсий ИТ-дистрибьютор, займется эксклюзивным продвижением новой линейки ИБ-продуктов Security Vision, разработанных специально для среднего и малого бизнеса (СМБ). Об этом CNews сообщили представители OCS.

Портфель OCS пополнит флагманский продукт линейки — Security Vision VS Basic, который позволит небольшим компаниям до 500 IP-адресов проактивно выявлять и устранять слабые места в своей ИT-инфраструктуре. Решение включает ключевые функциональные возможности родительского Enterprise-решения: модули VS (сканирование на уязвимости), VM (управление уязвимостями) и AM (управление активами и инвентаризацией).

Эксклюзивное партнерство с OCS увеличит узнаваемость нового продукта на рынке, а также станет важным шагом в процессе масштабирования бизнеса Security Vision. За счет широкого покрытия партнерской сети дистрибьютора, охватывающей десятки регионов России, расширится география присутствия продукта, а также вырастет доступность решения для небольших компаний.

«Партнерство с Security Vision в рамках новой линейки — это стратегический шаг в расширении портфеля ИБ-решений для малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что продукт Security Vision VS Basic будет востребован компаниями СМБ-сегмента, поскольку позволит небольшим игрокам оперативно реагировать на современные ИБ-угрозы, что крайне важно в условиях постоянных кибератак», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

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