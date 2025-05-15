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MONT и AV Soft заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности

Группа компаний MONT в рамках соглашения с российским разработчиком решений в сфере информационной безопасности — компанией AV Soft — расширила свой продуктовый портфель и укрепила позиции на рынке за счет включения инновационных отечественных решений по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Сотрудничество с AV Soft позволит партнерам MONT усилить конкуренцию на рынке ИБ, повысить независимость от импортного ПО и расширить доступ к современным, эффективным и надежным российским разработкам. ГК MONT станет дистрибьютором решений AV Soft и предложит партнерам линейку вендора из программных продуктов для комплексной защиты ИТ-инфраструктуры.

В продуктовый портфель вендора входят решения, которые обеспечивают защиту от вредоносного ПО, фишинга, спама, а также предоставляют инструменты для анализа и мониторинга киберугроз в режиме реального времени. Флагманское решение AV Soft — система защиты от целенаправленных атак ATHENA объединила в себе функциональность антивирусного мультисканера и «песочницы» (Sandbox).

Решения компании применяются как в государственных, так и в коммерческих структурах. «Мы рады предложить рынку эффективные решения AV Soft, которые соответствуют современным требованиям безопасности и помогают нашим клиентам снижать финансовые и репутационные риски. Расширение портфеля отечественных вендоров MONT в области информационной безопасности служит укреплению национальной технологической независимости и киберсуверенитета», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ, MONT.

«Сотрудничества с одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов на российском рынке — это возможность масштабировать распространение наших решений и укрепить доверие со стороны новых партнеров. Мы уверены, что совместная работа с MONT откроет новые горизонты для развития и внедрения передовых отечественных технологий киберзащиты», — сказал Игорь Егорьичев, руководитель проектного офиса ООО «АВ Софт».

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