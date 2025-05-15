StormWall и «Вебмониторэкс» усилят защиту клиентов от кибератак

Провайдер antiDDoS-решений StormWall и компания «Вебмониторэкс», разработчик платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания StormWall интегрирует WAF (Web Application Firewall) от «Вебмониторэкс» в свой портфель решений. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Технологическое партнерство позволит вендорам усилить защиту веб-ресурсов клиентов в России. Используя услугу WAF+AntiDDoS на основе решений StormWall и «Вебмониторэкс», компании смогут выстроить комплексную безопасность своих веб-приложений от актуальных киберугроз. В их числе как попытки использования уязвимостей, так и многовекторные DDoS-атаки, затрагивающие не только уровень приложений, но и сетевой и транспортный уровни инфраструктуры.

По данным аналитического центра StormWall, в I квартале 2025 г. общее число DDoS-атак на российские организации увеличилось на 71% по сравнению с тем же периодом 2024 г. При этом в общем объеме инцидентов сохраняется высокая доля сложных атак, при которых вредоносный трафик направляется на несколько уровней инфраструктуры либо используется как «дымовая завеса» для других киберпреступлений.

Помимо атак типа «отказ в обслуживании», злоумышленники пытаются реализовать взломы онлайн-ресурсов и их дефейс. По данным «Вебмониторэкс», в топ веб-угроз последние годы входят межсайтовый скриптинг (XSS), попытки удаленного исполнения кода (RCE), различные инъекции, атаки сканеров и брутфорс (подбор пароля). Отдельной целью хакеров все чаще становятся API – интерфейсы, через которые приложения обмениваются данными.

Все эти угрозы могут привести к утечке данных, недоступности сервисов и прямым убыткам компании. Именно для таких сценариев критически важно использование современных WAF. В то же время аntiDDoS-сервис обеспечивает максимальную защиту бизнеса от DDoS-атак, которые могут проходить на разных уровнях инфраструктуры, а также связанных с ними простоев, сопутствующих финансовых потерь и проблем с репутацией компании.

Решение о технологическом партнерстве — важный шаг как для StormWall, так и для «Вебмониторэкс». Оба вендора имеют многолетний опыт работы в сегменте кибербезопасности и обладают экспертизой в сфере защиты бизнеса от кибератак. Решения компаний входят в Реестр российского ПО. Платформа ««Вебмониторэкс»», в свою очередь, сертифицирована по требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типа «Г» четвертого класса защиты.

«Мы активно развиваем партнерство с сервис-провайдерами, делая наши решения по защите веб-ресурсов и API доступными для широкого круга компаний. При этом StormWall является не только сервис-провайдером, но и разработчиком собственных ИБ-продуктов, что говорит о высоком уровне компетенций, понимании технологического стека и особенностей интеграции различных технологий. И мы уверены, что наше сотрудничество позволит предложить рынку комплексное и действительно эффективное решение для защиты веб-ресурсов от атак разного уровня», — отметила Ольга Мурзина, коммерческий директор «Вебмониторэкс».

«Мы очень рады началу сотрудничества с «Вебмониторэкс». Это партнер, который разделяет наш подход к кибербезопасности и технологическому совершенству. Мы уверены, что вместе сможем защитить многие компании от самых критичных кибератак и связанных с ними финансовых потерь», — отметил Антон Барсай, руководитель отдела по работе с партнерами StormWall.