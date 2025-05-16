Эксперты ГК «Солар» рассказали о схемах мошенников с самозапретом на кредиты

Эксперты ГК «Солар» рассказали о схемах мошенников с самозапретом на кредиты. Мошенники пытаются убедить пользователей снять самозапрет на предоставление кредитов, чтобы незаконным способом получить их денежные средства.

Один из возможных сценариев — звонок якобы от имени представителя налоговой службы. Злоумышленники утверждают, что у пользователя обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории, и для ее устранения необходимо снять самозапрет. Под предлогом срочности и угрозы штрафов они вынуждают жертву выполнить их указания, что может привести к оформлению кредитов на имя пользователя и передаче денег злоумышленникам.

Еще один пример — мошенники представляются сотрудниками банка. Они сообщают, что на счету пользователя обнаружены подозрительные операции, и для защиты средств тоже необходимо временно снять самозапрет.

Также злоумышленники могут представляться сотрудниками различных органов, якобы оказывающих поддержку от государства. Они звонят жертве и заявляют, что из-за самозапрета пользователь не может получить одобрение на льготный кредит, субсидию или выплату от государства.

Во всех случаях после снятия запрета мошенники могут оформить кредит на имя пользователя, перевести средства на подконтрольные счета или использовать данные для других мошеннических операций.

Каждый из этих сценариев опасен тем, что мошенники получают доступ к личной информации, что может привести к финансовым потерям, краже данных и даже юридическим проблемам. Важно помнить, что официальные службы никогда не просят снимать самозапрет или предоставлять доступ к аккаунту по телефону.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.