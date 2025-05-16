Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Эксперты ГК «Солар» рассказали о схемах мошенников с самозапретом на кредиты

Эксперты ГК «Солар» рассказали о схемах мошенников с самозапретом на кредиты. Мошенники пытаются убедить пользователей снять самозапрет на предоставление кредитов, чтобы незаконным способом получить их денежные средства.

Один из возможных сценариев — звонок якобы от имени представителя налоговой службы. Злоумышленники утверждают, что у пользователя обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории, и для ее устранения необходимо снять самозапрет. Под предлогом срочности и угрозы штрафов они вынуждают жертву выполнить их указания, что может привести к оформлению кредитов на имя пользователя и передаче денег злоумышленникам.

Еще один пример — мошенники представляются сотрудниками банка. Они сообщают, что на счету пользователя обнаружены подозрительные операции, и для защиты средств тоже необходимо временно снять самозапрет.

Также злоумышленники могут представляться сотрудниками различных органов, якобы оказывающих поддержку от государства. Они звонят жертве и заявляют, что из-за самозапрета пользователь не может получить одобрение на льготный кредит, субсидию или выплату от государства.

Во всех случаях после снятия запрета мошенники могут оформить кредит на имя пользователя, перевести средства на подконтрольные счета или использовать данные для других мошеннических операций.

Каждый из этих сценариев опасен тем, что мошенники получают доступ к личной информации, что может привести к финансовым потерям, краже данных и даже юридическим проблемам. Важно помнить, что официальные службы никогда не просят снимать самозапрет или предоставлять доступ к аккаунту по телефону.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще