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Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays

Дата: 22 мая

Время: 14.00-15.00

Место: Positive Hack Days Fest, Лужники, Зал 11 «Братья Райт»/Wright Brothers Hall 11

Модератор: Аркадий Глушенков, ИТ-редактор Телеканала РБК

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22 мая ИБ-директора соберутся на сессию Security Vision «SOAR: Кибербезопасность без границ». Они обсудят актуальные вопросы выбора, использования и оценки систем класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), предназначенных для оркестрации, автоматизации и реагирования на киберинциденты:

  • Какие компании нуждаются в SOAR?
  • Как выбрать подходящую SOAR-систему
  • Метрики оценки эффективности SOAR
  • Истории успеха внедрения SOAR в компаниях разного размера. Решение конкретных проблем кибербезопасности с помощью SOAR
  • SOAR как услуга (SOAR-as-a-Service): преимущества и недостатки для разных типов бизнеса

Спикеры:

Роман Шапиро, Директор департамента информационной безопасности, «Почта России»

Александр Ардаков, Руководитель по направлению мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, «Норникель»

Дмитрий Балдин, Заместитель директора департамента информационных технологий и цифрового развития, РусГидро

Артём Грибков, Директор Центра киберустойчивости Angara Security

Роман Овчинников, Директор департамента внедрения, Security Vision

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ

Андрей Каширин, Директор по ИБ Группы «Черкизово»

Также в ходе сессии прозвучит доклад Директора департамента информационной безопасности «Почты России» Романа Шапиро «От разрозненных решений к централизованной защите: SOAR в инфраструктуре «Почты России».

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