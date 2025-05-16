Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Сервис компании ЕСА ПРО Smart Business Alert включен в реестр российского ПО

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») прошла процедуру добавления своего сервиса Smart Business Alert (SBA) для комплексной защиты бизнеса от цифровых угроз в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (под регистрационным номером 27777). Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Включение SBA в реестр отечественного ПО открывает для заказчиков ряд возможностей. Продукт теперь соответствует требованиям законодательства для участия в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, что расширяет возможности его применения в государственных организациях и ФОИВ.

Юридическая чистота решения снижает риски при проверках добросовестности поставщиков, а возможность получения преференций в рамках программ импортозамещения создает условия для прямой экономии. Разработка и техническая поддержка системы, осуществляемые исключительно на территории России, обеспечивают соответствие актуальным стандартам безопасности и долгосрочную эволюцию платформы.

Решение класса DRP (Digital Risk Protection) разработано для минимизации рисков, обеспечения стабильности бизнес-процессов и предотвращения финансовых потерь за счет оперативного выявления кибератак и блокировки утечек персональных данных и другой конфиденциальной информации.

SBA обнаруживает фишинговые домены сразу после их регистрации. Взаимодействуя с регуляторами, сервис оперативно блокирует мошеннические ресурсы, исключая задержки из-за юридических процедур. Тестирование решения в реальных условиях, включая федеральные торговые сети, финансовые организации и госсектор, подтвердило его эффективность.

Пользователи могут выбирать из 12 модулей, таких как поиск доменов для фишинга, мониторинг платформ с противоправным контентом, автоматический анализ Telegram-каналов по ключевым словам и др.

Внедрение сервиса помогает предотвратить утечки данных и компрометацию учетных записей, что особенно актуально в условиях новых законодательных требований: штрафы за нарушения в обработке персональных данных граждан теперь достигают 500 млн руб.

Автоматические уведомления SBA сокращают время реагирования на инциденты на 70%, минимизируя простои и финансовые потери. Платформа разработана командой с 15-летним опытом создания DRP-решений.

«Включение Smart Business Alert в реестр российского ПО – это не только признание соответствия нашего продукта высочайшим стандартам, но и важный вклад в цифровой суверенитет страны. Теперь государственные и коммерческие организации смогут использовать SBA для защиты от современных киберугроз, избегая рисков и получая преференции импортозамещения. Наш сервис создавался опытнейшей командой – это квинтэссенция экспертизы в области Digital Risk Protection. Все 12 модулей SBA, включая автоматический мониторинг фишинга и анализ Telegram-каналов, уже доказали свою эффективность в реальных условиях», – сказал генеральный директор ЕСА ПРО Лев Фисенко.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще