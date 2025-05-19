Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений

Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и производитель решений информационной безопасности Ideco — успешно завершили тестирование и подтвердили совместимость платформ видеоконференцсвязи IVA MCU и бизнес-коммуникаций IVA ONE с межсетевым экраном нового поколения Ideco NGFW. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Сертификат совместимости был выдан по результатам испытаний, проведенных специалистами IVA Technologies и Ideco на собственном киберполигоне компании IVA Technologies. Совместная устойчивая работа обоих продуктов обеспечивает высокое качество и безопасность коммуникаций в соответствии с современными высокими требованиями.

«Подтверждение совместимости наших решений — важный шаг в развитии безопасных цифровых экосистем коммуникаций для бизнеса любого масштаба. Ideco NGFW обеспечивает надежную защиту как периметра так и корпоративных сетей, а интеграция с платформами IVA Technologies позволяет компаниям использовать современные инструменты коммуникаций без компромиссов в безопасности. Мы рады, что наши продукты предоставляют клиентам комплексное и высоко-защищенное решение», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

«Безопасность коммуникаций – ключевой приоритет для корпоративных клиентов, особенно в условиях активной цифровизации бизнеса. Для нас крайне важно, чтобы наши решения безопасно интегрировались в существующую защищенную инфраструктуру заказчиков. Совместимость Ideco NGFW — это дополнительная гарантия того, что заказчики, использующие IVA ONE и IVA MCU, могут быть уверены в сохранении конфиденциальности бизнес-коммуникаций», — отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще