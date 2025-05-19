«Солар» поможет оценить готовность сотрудников компаний России к кибератакам

Группа компаний «Солар» запустила новую услугу быстрой проверки уровня киберграмотности персонала российских компаний. С ее помощью бизнес сможет менее чем за месяц оценить уровень навыков противодействия фишинговым атакам у своих сотрудников и получить рекомендации по обогащению знаний о кибергигиене. Услуга уже реализована в крупных компаниях ритейла, госсектора, телекома, металлургии, энергетики и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным «Солара», в 2024 году доля критических инцидентов, способных привести к финансовому и репутационному ущербу для бизнеса (утечкам данных, штрафам или приостановке бизнес-процессов) в сравнении с 2023 г. выросла более чем в два раза. Первоисточником таких последствий нередко становится незнание правил кибергигиены сотрудников, которые вовремя не распознают фишинг и в итоге невольно становятся причиной кибератак. Услуга быстрой проверки поможет избежать подобных проблем в будущем за счет четкого понимания текущего уровня киберосведомленности персонала и наличия инструкции для его повышения.

Быстрая проверка будет полезна всем организациям вне зависимости от числа сотрудников. Услуга реализуется менее чем за месяц и включает в себя три ключевых этапа: потовительные работы и анализ утечек по домену; симуляция фишинговых атак с учетом специфики бизнеса – для выявления сотрудников, подверженных манипуляциям злоумышленников; подготовка детализированного отчета с информацией об общем состоянии уровня кибергигиены в компании, а также с советами по его улучшению.

В дополнение эксперты SA совместно с центром мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA проверят учетные записи сотрудников на наличие в публичных утечках, что поможет лучше понять общую картину возможных киберугроз.

После получения финального отчета компании могут организовать полноценное обучение сотрудников с помощью сервиса повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness (SA) «Солара».

«Кибератаки начинаются с одного неверного клика, который можно предотвратить. Быстрая проверка киберграмотности станет «киберрентгеном» для компании: за несколько недель бизнес сможет узнать, где находятся слабые места и как их устранить. Это первый шаг к выстраиванию принципа киберустойчивости в компании, который спасет от серьезных финансовых и репутационных потерь», — сказал Александр Соколов, руководитель направления Security Awareness (SA) ГК «Солар».