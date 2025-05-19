UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, и системный интегратор «Нева-Автоматизация» завершили один из этапов проекта внедрения межсетевого экрана следующего поколения (UserGate NGFW) в ООО «Сибсоцбанк». На базе решений UserGate разработана и запущена в эксплуатацию система безопасности сетевого периметра Сибсоцбанка в рамках выполнения положений Банка России «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг». Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Сибсоцбанк — это кредитная организация, обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и направлений деятельности. Дополнительные офисы банка работают в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.

Наличие современной высокопроизводительной распределенной ИТ-инфраструктуры в кредитной организации обеспечивает оптимизацию внутренних процессов и обработку данных, в том числе для оперативного принятия решений о возможных форматах клиентского взаимодействия. Большой объем чувствительной информации обуславливает необходимость внедрения надежных средств защиты от внутренних и внешних информационных угроз. Помимо надежности и быстродействия защитные решения должны соответствовать требованиям регулятора.

«Перед банком стояла необходимость определения оптимального объема лицензирования компонентов продукта, для обеспечения стабильной работы сервисов с минимальными затратами на лицензии. Для этого в рамках пилота была получена тестовая лицензия, которая позволила на имеющихся вычислительных ресурсах протестировать производительность и определить необходимый объем лицензий, – сказал Олег Мохов, начальник управления информационных технологий ООО «Сибсоцбанк». – При выборе поставщика был сделан акцент на наличие у него компетенций по продукту, клиентоориентированность и оперативность/адекватность решения вопросов, которые возникали в ходе выбора решения. UserGate был выбран как оптимальное решение по сочетанию цена-качество, в том числе исходя из отзывов по использованию продукта другими организациями».

«В результате реализации проекта было внедрено решение, соответствующее требованиям регулятор и реальным требованиям кредитной организации. На текущий момент оговоренный функционал решения постепенно вводится в эксплуатацию, на очереди – использование VPN подключений для внешних пользователей. Со временем планируется переход на решение в форме программно-аппаратного комплекса. – сказал Илья Корчагин, представитель интегратора «Нева-Автоматизация». – Решение UserGate NGFW полностью соответствует требованиям заказчика и превосходит аналоги по техническим характеристикам и удобству управления».

«Залог обнаружения и успешного отражения кибератак заключается в экосистемном подходе к обеспечению контура безопасности. Именно такая комплексная концепция позволяет обеспечить главное условие защищенности – максимальную видимость всех событий безопасности внутри сети. Это состояние достигается за счет разных способов инспекции защищенного сетевого трафика. Такими технологиями, например, оснащены настоящие современные межсетевые экраны следующего поколения (NGFW), разработанные UserGate, и другие средства сетевой информационной защиты, – сказал Глеб Нестеров, менеджер по работе с партнерами UserGate. – ИТ-системы финансовых организаций относятся к критической информационной инфраструктуре и требуют особого внимания не только на этапе внедрения решения, но и в течение всего периода эксплуатации. Решения UserGate проверены временем и тысячами реальных внедрений в информационную архитектуру заказчиков, уверенно защищая ее от различных угроз».