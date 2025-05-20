Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5

Продукт «Управление уязвимостями» (VM) выполняет сканирование активов, находит уязвимости и реализует процесс по их устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Security Vision VM состоит из трех основных блоков:

Управление активами , в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию, управление жизненным циклом и выполнение автоматизированных действий по администрированию;

, в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию, управление жизненным циклом и выполнение автоматизированных действий по администрированию; Сканирование на уязвимости , в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др., с учетом ограничений на время проведения сканирования и применение технологических «окон»;

, в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др., с учетом ограничений на время проведения сканирования и применение технологических «окон»; Процесс устранения обнаруженных уязвимостей, включая автоматическое подтверждение устранения, интеграцию с внешними Service Desk и автопатчинг.

В новой версии продукта добавлен поиск уязвимостей на iOS-устройствах, а также Linux системах SUSE, Alpine и Solaris.

Для проверок blackbox добавлен режим по сканированию и обнаружению уязвимых версий сервисов, работающих на хостах. Режим не требует каких-либо учетных данных и способен находить большое количество уязвимостей в таких сервисах, как OpenSSH, SSL/OpenSSL, Nginx, Apache, PHP, LDAP, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL и многих других.

Для режима pentest добавлены новые проверки возможности эксплуатации уязвимостей SNMP, SSL/TLS, SSH, Telnet, RCE, а также дополнительные проверки для web-уязвимостей. Доработан механизм использования пользовательских словарей для проверок bruteforce.

Дополнен механизм рекомендаций из различных источников по устранению уязвимостей, в т.ч. отображение в карточке уязвимости различных workaround-решений по уязвимостям Microsoft.

В продукт добавлен новый режим сканирования – автономный Агент. В данном режиме на удаленные или изолированные хосты устанавливается специальный Агент, который при получении доступа в корпоративную сеть автоматически запрашивает и получает с центрального сервера задания по сканированию (в т.ч. через цепочку подобных сервисов – без прямого доступа), и далее выполняет их на регулярной основе, отправляя результаты сканирований также при появлении доступа в корпоративную сеть.

В рамках управления активами реализована возможность построения маршрутов достижимости активов, автоматически с использованием правил маршрутизации и ACL-листов из сетевых устройств. Система поддерживает большое количество типов сетевых устройств, например, Usergate, «Континент», Cisco и др. Данная функциональность крайне важна при анализе выявленных уязвимостей, т.к. позволяет эффективно оценить потенциальный риск эксплуатации атакующим в процессе продвижения по корпоративной сети и риск захвата актива.