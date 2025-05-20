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R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование

Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возможности агентского сканирования и др. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Модульный конструктор сущностей и представлений

Теперь в R-Vision VM пользователи могут настраивать отдельные сущности и их графическое представление. Доступно создание полностью новых карточек с дополнительными разделами и подразделами, работающими по заданной логике. Система позволяет проектировать карточки активов, настраивать связи между данными и контролировать их состояние, что дает возможность точно адаптировать интерфейс под конкретные бизнес-процессы.

Универсальные плейбуки для автоматизации

Плейбуки автоматизируют рутинные операции пользователей, включая обработку уязвимостей, реагирование на инциденты и сбор данных. Есть возможность настроить триггеры для запуска сценариев по конкретным событиям - например, при обнаружении новой уязвимости. Автоматизацию можно использовать во всех разделах системы: от сканирования активов до управления задачами. Это сокращает объем ручной работы и позволяет гибко настраивать процессы.

Расширенные возможности агентского сканирования

Теперь пользователям R-Vision VM доступно централизованное управление агентами, которые можно установить на Windows, Linux и macOS. Это позволяет не только стабильно собирать информацию с конечных устройств, но и объединять агенты в группы и назначать им задачи. При этом проводить проверки можно независимо от расположения устройств в сети, наличия открытых портов и сетевых политик, например на мобильных АРМ, или на устройствах, к которым запрещено удаленное сетевое подключение.

Продвинутая аналитика

Хранение исторических данных и результатов сканирования позволяет пользователям отслеживать динамику выявления и обработки уязвимостей, выявлять тенденции и принимать обоснованные решения на основе анализа данных. Все данные можно визуализировать при помощи конструктора графиков и отчетов.

Открытая база уязвимостей

Теперь пользователи могут просматривать всю информацию из базы уязвимостей прямо в интерфейсе R-Vision VM. Это повышает прозрачность работы сканера и помогает понять, сможет ли система обнаружить конкретную уязвимость (например, трендовую). Еще до начала сканирования доступно подробное описание каждой уязвимости вместе с рекомендациями и вариантами устранения, что помогает выстроить более точную проактивную стратегию защиты.

Автоматизированная отказоустойчивость и масштабируемость

Размещение в кластере Kubernetes обеспечивает возможность масштабирования системы, а также отказоустойчивость и автоматическое восстановление в случае сбоев. Это позволяет повысить надежность системы и снижает трудозатраты на ее поддержание.

Интеграции с другими продуктами R-Vision из интерфейса

В новой архитектуре существенно улучшены возможности интеграции между всеми продуктами R-Vision. Теперь все они находятся в едином интерфейсе, что делает прозрачнее их взаимодействие с R-Vision VM на всех этапах управления уязвимостями - от инвентаризации до контроля устранения. Например, можно легко интегрироваться с R-Vision ITSM для заведения задач на устранение уязвимостей, или с R-Vision SOAR для реагирования на наиболее критичные инциденты.

Андрей Селиванов, продакт-менеджер R-Vision VM: «Теперь в основе нашего сканера лежит мощная модульная платформа с гибким UI и встроенной системой автоматизации. Пользователь получает не просто инструмент для управления уязвимостями, а полноценную среду для выстраивания ИБ-процессов: от настройки собственных объектов и интерфейсов до запуска любых плейбуков по нажатию кнопки. Это логичный шаг в развитии R-Vision VM, ставший ответом на потребности наших заказчиков, которым необходимо эффективно работать с уязвимостями в ИТ-инфраструктурах любого масштаба».

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