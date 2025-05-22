DDoS-атаки на образовательную сферу могут вырасти в три раза во время проведения ЕГЭ в России

По данным аналитического центра компании StormWall может произойти всплеск DDoS-атак на образовательную сферу во время проведения ЕГЭ (единый государственный экзамен) в России. Эксперты компании считают, что число DDoS-атак на онлайн-сервисы государственных образовательных учреждений с 23 мая по 11 июня 2025 г. может увеличиться в три раза по сравнению с периодом с 23 апреля по 11 мая 2025 г. и в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По предварительной оценке специалистов компании, в основном, DDoS-атаки будут направлены на электронные платформы и серверы образовательных учреждений, которые имеют отношение к организации, проведению и публикации результатов итоговой аттестации.

Эксперты считают, что DDoS-атаки на электронные платформы образовательных учреждений могут быть организованы учащимися, которые будут стремиться вывести из строя информационные системы и сорвать проведение ЕГЭ. В это сложное время некоторые выпускники находятся в состоянии стресса и чувствуют себя недостаточно подготовленными к сдаче ЕГЭ, что побуждает их совершать действия, которые могут помешать проведению экзаменов. Поскольку в настоящее время существует много дешевых инструментов для запуска DDoS-атак, ученики школ активно этим пользуются.

Обычно DDoS-атаки на онлайн-сервисы образовательных организаций имеют небольшую мощность (до 100 Гбит/с). Скорее всего, в 2025 г. показатель мощности останется на таком же уровне. Это связано с тем, что обычно для запуска атак неопытные хакеры используют самые дешевые и доступные инструменты. Иногда для организации DDoS-атаки школьники приобретают небольшие ботнеты, насчитывающие несколько десятков устройств. Ботнет позволяет сделать атаку более разрушительной, в этом случае мощность может достигать 200-300 Гбит/с и более.

«Российские образовательные учреждения активно используют современные информационные системы с целью повышения качества образования, и это большое достижение. Однако, эти системы имеют слабую защиту от современных киберугроз, которые способны нанести огромный вред. Образовательным организациям нужно заранее подумать о том, как обезопасить свои онлайн-сервисы от DDoS-атак во время проведения ЕГЭ. Мы бы рекомендовали подключить профессиональные решения по защите от DDoS-атак, которые уже доказали свою эффективность», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.