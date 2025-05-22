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Цифровые технологии представили бесплатную версию «КриптоАРМ»

Компания «Цифровые технологии» объявила об изменении системы лицензирования программного продукта для электронной подписи, шифрования и управления цифровыми сертификатами «КриптоАРМ». Выпущена новая версия КриптоАРМ 6.1 с включенной в состав программы библиотеки OpenSSL, доступная всем пользователям бесплатно для некоммерческих и коммерческих целей. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии».

Изменение лицензирования

Новая версия «КриптоАРМ» предоставляется пользователям на следующих условиях:

Бесплатная версия «КриптоАРМ» распространяется по открытой лицензии, разрешающей неограниченное коммерческое применение, модификацию и распространение ПО.

Платная версия «КриптоАРМ Про» предлагается по стандартной коммерческой неисключительной лицензии в соответствии с ГК РФ. Используется при необходимости поддержки российских стандартов электронной подписи и криптографической защиты информации.

Возможности бесплатного «КриптоАРМ»

Бесплатная версия позволяет пользователям свободно создавать электронную подпись и защищать данные с использованием популярной криптобиблиотеки с открытым исходным кодом OpenSSL, включенной в состав дистрибутива программы, обеспечивая защиту персональных и корпоративных данных следующим образом: генерация сертификатов электронной подписи по открытым стандартам RSA и ECDSA длиной ключа до 2048 бит; создание и проверка электронная подпись по открытым стандартам RSA и ECDSA; возможность шифрования файлов, документов, электронных сообщений криптоалгоритмами AES-256-CBC и DES3-CBC.

«Цифровые технологии» рекомендуют бесплатную версию «КриптоАРМ» организациям и частным лицам, которым необходима защита данных в ходе обмена файлами и корреспонденцией общего назначения, включая передачу личной информации, без строгих требований российского законодательства о применении сертифицированных решений.

Особенности платной версии «КриптоАРМ Про»

Платная версия «КриптоАРМ Про» предназначена для выполнения юридически значимых операций с применением российских ГОСТ криптоалгоритмов и сертификатов усиленной электронной подписи, выдаваемых лицензированными и аккредитованными удостоверяющими центрами: поддерживает работу с сертификатами УНЭП и УКЭП; поддерживает ГОСТ стандарты электронной подписи, хеширования и шифрования; совместима с СКЗИ «КриптоПро» CSP 5.0 и выше.

Приобретение данной версии рекомендуется юридическим и физическим лицам, использующим электронную подпись для подписания юридических документов, отчетности в государственные органы и иных официальных целей.

«Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные условия лицензирования программного обеспечения, обеспечивающего высокий уровень информационной безопасности и удобство интеграции в существующие корпоративные информационные системы», — отметил директор компании «Цифровые технологии» Михаил Герасимов.

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