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DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг»

ООО «РЕСО-Лизинг» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации. Решение о сотрудничестве было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Главная задача, которую заказчик поставил перед «СерчИнформ КИБ», – усилить защиту периметра компании, чтобы предотвращать риски, связанные с утечкой персональных данных клиентов и работников организации, клиентских баз, финансовых отчетов и другой конфиденциальной информации.

«Наша компания обрабатывает персональные данные большого количества клиентов, поэтому нам важно обеспечивать конфиденциальность чувствительных данных. DLP-система «СерчИнформ КИБ» в этом вопросе нас полностью устроила. Решение помогает компании выполнять требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Особенно для нас актуальна защита от утечек информации в облачные хранилища и через внешние носители информации, – сказал начальник отдела ИБ ООО «РЕСО-Лизинг» Игорь Сафронов. – Еще одним аргументом в пользу выбора защитного решения от «СерчИнформ» стало простое и быстрое внедрение с сохранением структуры сети. Во время пилота вендор оперативно реагировал на наши запросы, специалисты технической поддержки всегда на связи и помогают с решением возникающих вопросов».

«У заказчика стоит цель – расширить возможности и оптимизировать работу отдела ИБ с помощью нового продукта. И «СерчИнформ КИБ» с этим справляется, поскольку мы регулярно увеличиваем возможности программы по запросам клиентов. Например, недавно в КИБ обновился функционал DeviceController – модуля для защиты съемных устройств. Теперь ИБ-специалистам стало проще управлять записью на флешки в зависимости от полномочий сотрудников, которые их используют. DeviceController позволяет как полностью запретить использование флешек в компании, так и применять запреты только при копировании определенных типов контента», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Заказчик оценил и аналитические возможности решения. Для работы отдела ИБ необходим не только сбор трафика событий по всем каналам, но и инструменты для анализа этих событий. Разнообразные виды поиска (по словам, атрибутам, фразам, словарям, регулярным выражениям и т.д.), а также анализ графики и аудио позволяют специалисту по информационной безопасности выявлять потенциальные инциденты и реагировать на них. Все это значительно экономит ресурсы отделу ИБ.

В ООО «РЕСО-Лизинг» планируют поэтапно увеличивать объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ», а также защитить ИТ-инфраструктуру компании с помощью «СерчИнформ SIEM» – системы для сбора и анализа информации из различных источников.

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