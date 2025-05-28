Аналитика МТС AdTech и «МТС Банка»: 80% россиян намерены в 2025 г. заняться повышением своей финансовой грамотности

По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech и «МТС Банка», лишь каждый десятый россиянин считает, что его финансовая грамотность на высоком уровне. Большинство россиян (66%) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. Еще 15% ответили, что только начинают разбираться в финансах и 9% не удовлетворены собственным уровнем финансовой грамотности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в апреле 2025 г.

Основной аудиторией, которая заинтересована в росте уровня финансовой грамотности стали женщины: 84% опрошенных россиянок заявили, что хотят улучшить свой уровень управления финансами. Среди мужской аудитории о таком желании сообщили 75% опрошенных.

Наименее удовлетворены своим уровнем финансовой грамотности люди в возрасте от 65 лет – 12% среди всех респондентов, выбравших этот ответ. Наиболее финансово грамотными считают себя россияне из возрастных групп 18-24 года – 15% и 25-34 года – 13%.

Эксперты «МТС Банка» отмечают, что повышение финансовой грамотности актуально для всех возрастов. Молодое население активно изучает тему инвестиций, а людей старшего и пенсионного возраста волнует вопрос накопления. Тема кибербезопасности актуальна для всех, включая детей и подростков.

«Повышение финансовой грамотности – это комплексная работа государственных органов, общественных организаций и бизнеса. Банки заинтересованы в финансово грамотных клиентах, потому что они используют несколько продуктов, например, вклад и брокерский счет для эффективного распределения своих средств. Такие клиенты осознанно относятся к своей кредитной истории, а значит, являются качественными заемщиками. Инструментов для повышения финграмотности клиентов множество, начиная с пуш-сообщений, постов в социальных сетях и заканчивая масштабными проектами», – отметила руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG «МТС Банка» Анастасия Григорьева.

Наибольшее количество респондентов, оценивающих свой уровень финансовой грамотности как высокий, пришлось на Центральный федеральный округ – 15%, в Дальневосточном – 12% и в Сибирском – 11%. О серьезной мотивации к повышению финансовой грамотности чаще всего говорят жители Северного Кавказа и Урала – по 13% респондентов. В Приволжском и Северо-Кавказском округах больше всего тех, кто только начинает разбираться с финансами – 19% и 18% соответственно.

В пятерку федеральных округов, жители которых сильнее всего хотели бы повысить свою финансовую грамотность, вошли Северо-Кавказский федеральный округ – 85% респондентов, Уральский – 81%, Центральный и Приволжский – 80% и Северо-Западный – 79%.

В ходе опроса, проведенного Центром аналитики и исследований МТС AdTech, выяснилось, что основным инструментом повышения финансовой грамотности россияне считают чтение сайтов про финансы – 44% опрошенных сошлись во мнении, что это сильнее всего повышает финансовую грамотность. Почти каждый третий – 32% респондентов – изучают финансовые форумы и порталы. Чуть меньшее количество участников опроса – 29% – увеличивают свой уровень финансовой грамотности, читая рассылки от банков с описанием банковских продуктов и их применением. Каждый четвертый читает финансовые Telegram-каналы. Обучающую информацию в приложениях по инвестициям и финансовые обзоры на видеоплатформах смотрят по 19% респондентов.

«Результаты опроса МТС AdTech подчеркивают важность повышения финансовой грамотности среди россиян и банки могут использовать это для построения рекламных кампаний. Важно отметить, что почти треть респондентов рассматривают рассылки от банков как инструмент для самообразования. Следовательно, правильный рекламный контент будет работать не только на привлечение новых клиентов, но и на повышение лояльности существующих. А четкий таргетинг на основе данных Big Data поможет донести полезные знания до каждой целевой аудитории, будь то начинающий инвестор или пенсионер, разбирающийся с процентными ставками по вкладам», – сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов.