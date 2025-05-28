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«Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности

Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) и компания «Цифровые решения» объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на совместное развитие и внедрение передовых решений в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Партнерство компаний обеспечит российский бизнес аппаратными решениями, которые отвечают современным требованиям рынка для построения инфокоммуникационной инфраструктуры и устойчивости к киберугрозам, а также поможет клиентам оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность.

В список таких решений входят разработки компании «Цифровые решения»: аппаратный балансировщик DS Proxima, брокеры сетевых пакетов DS Integrity, ответвители сетевого трафика DS Optic-TAP и DS Copper-TAP, а также агрегатор с однонаправленной передачей данных DS Diod.

Оборудование компании «Цифровые решения» включено в Реестр Минпромторга и совместимо со многими продуктами крупнейших отечественных вендоров, что позволяет строить ИБ-инфраструктуру полностью на российских решениях. Технологическое партнерство подтверждено с Kaspersky, Positive Technologies, «Код Безопасности», «ИнфоТеКС» и другими производителями средств сетевой безопасности.

Эксперты группы «Борлас» и компании «Цифровые решения» намерены работать над реализацией совместных проектов, а также организовать ряд мероприятий для обмена знаниями и опытом.

«Партнерство нацелено в первую очередь на создание комплексных интегрированных решений для крупных компаний различных отраслей промышленности: химии и нефтехимии, металлургии, нефтегазовой, добывающей промышленности, энергетики и ЖКХ. За счет тесного технологического партнерства мы расширяем свой продуктовый портфель и экспертизу в области кибербезопасности и защиты данных», – сказал Денис Веденин, директор департамента инфраструктурных решений группы «Борлас».

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с группой «Борлас». Наше оборудование применяется при подключении средств сетевой безопасности к инфраструктуре и востребовано в сложных проектах. Высокий уровень компетенций коллег позволит нам расширить применение современного подхода при реализации проектов в крупных компаниях», – отметил коммерческий директор компании «Цифровые решения» Сергей Плотко.

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